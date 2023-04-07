俄母反對14歲女拍拖招殺身之禍 遭女兒買兇毆打勒死棄屍垃圾站

俄羅斯近日發生駭人命案，1名單親媽媽被發現伏屍在垃圾站。警方調查發現，原來她疑因反對14歲女兒及其男友交往，被兩人聘回來的2名男子毆打及勒斃，其遺體更被包裹在床墊中，棄置在垃圾站內。她的女兒及其男友等4人已被捕及拘留，將面對最高監禁10年刑罰。

綜合外媒報道，本月初某日，38歲單親媽媽安娜塔西亞（Anastasia Milosskaya）放工回家，突然遭兩名男子毆打及從後勒斃，兩日後，用床墊包裹着的安娜塔西亞屍體，被人發現棄置在屋外一個垃圾站內。

警方調查發現安娜塔西亞的14歲女兒及其15歲男友是主謀，並且用35萬盧布（折約1.3萬台幣）聘用涉案兩名男子來殺害母親，他們並且想侵吞安娜塔西亞的儲蓄用作支付生活費。

安娜塔西亞母親對孫女作為感到非常痛心，指安娜塔西亞就是擔心女兒受男友影響學壞，所以才反對兩人拍拖，而安娜塔西亞一直是好母親，雖然工作忙碌，但她仍十分關心女兒。

由於4名被捕人也未成年，他們的年齡介乎14至17歲之間，現時被關押在青少年拘留中心，將面臨最高監禁10年刑罰。

延伸閱讀：

恐怖弒母！35歲女菜刀行兇 見母瀕死仍拍片數落 1原因僅判囚8年

考不好被罵2天！醫科女弒母分屍 揭驚人行兇內情竟惹民眾同情？

文章授權轉載自《香港01》