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三人行好好玩？巴西網紅劈腿嫁兩丈夫 宣稱「對憂鬱症有幫助」

聯合新聞網／ 綜合報導
拉麗莎同時擁有兩個老公，還說他們讓她的憂鬱症全都好了。圖擷自紐約郵報
拉麗莎同時擁有兩個老公，還說他們讓她的憂鬱症全都好了。圖擷自紐約郵報

巴西一名網紅同時「劈腿」兩個老公，不過她不但不覺得有什麼問題，還認為他們幫她「醫好」了憂鬱症

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年27歲的拉麗莎（Larissa Ingrid）同時跟25歲的伊塔洛（Ítalo Silva）和18歲的維克（João Victor）「結婚」，還分別為他們各生了一兒一女。

拉麗莎是在八年前認識伊塔洛的，當時伊塔洛就鼓勵拉麗莎跟其他人「好好玩」，於是拉麗莎才跟兒時玩伴維克墜入愛河。維克原本非常猶豫該不該扯入三角關係中，但想到自己能跟從小就暗戀的拉麗莎交往，最後還是選擇妥協加入「三人行」。他在受訪時表示，剛開始他的家人也很不能接受，覺得這樣的關係太複雜，是後來才慢慢接受他們的關係。

其實提議要三人行的「原配」伊塔洛也還是會吃醋。他跟維克都覺得眼裡容不下另一個男人，所以現在的狀態已經是他們努力維持的最佳平衡。不過伊塔洛也說他跟維克之間如果吃醋不愉快都會好好講開，盡量不吵架。

拉麗莎受訪時提到，她認為同時有兩個老公只有好處沒有壞處，不只多了人幫她做家事，還讓她的憂鬱症全都好了起來。雖然已經擁有兩個老公，拉麗莎仍不否認有「擴大後宮」的可能性。但被問起能不能接受老公們多出另一個老婆，拉麗莎則是完全不能接受。

巴西 網紅 結婚 老婆 憂鬱症

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