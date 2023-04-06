創業破產...正妹網紅改拍鄉下生活爆紅 驚傳遭陌生男突襲被迫逃離

今年24歲的日本網紅Rin（りん），因經營YouTube頻道「りんの田舎暮らし（Rin的鄉村生活）」分享鄉下生活，空靈美貌加上愜意的鄉村日常，受到網友們喜愛，也吸引近50萬名粉絲追蹤。不料，日前卻傳出她被迫離開居住的村莊消息，震驚不少日本網友。

Rin日前上傳了影片，內容解釋為何逃離該村莊。她透露，村裡有個陌生男人曾說想單獨見面，「越是拒絕，越是有關於自己的謠言傳出」，雖然有試圖向身邊友人求助，卻得到該男子親戚是政客，「最好還是和他見一面，才能在村裡混下去」的回覆。

隨後經紀人更接獲多名男子將突襲Rin住處的消息，驚訝的她得知後趕緊逃離村莊，雖然目前平安無事，但也坦言「已經回不去了」。Rin於5日接受日媒訪問表示，目前在警察和新經紀公司的保護下，將繼續拍片，與全國各地的人們分享北海道的魅力。

Rin曾在大學時懷抱創業夢想，畢業後便開了一家美容院，不巧卻遇上新冠疫情爆發，導致嚴重虧損，2020年宣布破產。因緣際會下，Rin認識了一名住在北海道的YouTuber，受到對方影響，她也搬至北海道鄉下，並拿起相機紀錄下釣魚、種田等生活點滴。