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不捨父母席地而坐吃飯 女子送桌椅 驚見父母進化了！

香港01／ 文・夏洛特
泰國一名孝女不忍父母在地上吃飯，於是買了餐桌及椅子給他們。本想讓父母好好坐着吃飯，沒想到他們竟然直接坐到桌上。（@user42185468/TikTok影片截圖）
泰國一名孝女不忍父母在地上吃飯，於是買了餐桌及椅子給他們。本想讓父母好好坐着吃飯，沒想到他們竟然直接坐到桌上。（@user42185468/TikTok影片截圖）

不少孝子孝女會添置大量家電、傢俱方便父母。早前，泰國一名孝女眼見父母常常在地上吃飯，心疼他們腿腳不便、難以起身，便買了餐桌、椅子給他們。沒想到父母竟然保留平時在地上吃飯的姿勢坐到桌上，實行「席桌而坐」，令她哭笑不得！

根據泰國媒體報導，1名泰國女子近日在TikTok上發布影片，提及她父母吃飯總是席地而坐，但因為年紀漸長，起身時不方便。她心疼父母，早前便買了1張餐桌及幾張椅子給父母，讓他們好好坐着吃飯。

上周三（22日），她打算看看父母情況，沒想到卻從家中監控看到令人哭笑不得的畫面。原來她父母沒有好好坐在椅子上吃飯，而是盤腿直接坐到桌上，就好像在地上吃飯一般，只是把「座位」移到桌上。母親還舒服地背靠牆壁，吃得津津有味。不過父親放下飯碗離開餐桌時，爬下餐桌的動作比平時直接從地上起來更顯辛苦。女子感到十分無奈，但又忍不住笑意，於是將影片分享到網上。女子看到父親爬下餐桌的動作比平時直接從地上起來更辛苦。

影片曝光後，網民們都反應熱烈，從數據來看，短短數天就已經獲得超過540萬次瀏覽量，人們紛紛表示覺得她的父母相當可愛，「他們真的太有趣了」、「女兒買了餐桌卻沒教我怎麼坐」、「這才是正確的餐桌使用方式」、「原來我們一直都坐錯了」；也有人表示「下桌子時更辛苦」、「好怕他跌下來，還是坐地上吧」。

女子看到父親爬下餐桌的動作比平時直接從地上起來更辛苦。（@user42185468/TikTok影片截圖）
女子看到父親爬下餐桌的動作比平時直接從地上起來更辛苦。（@user42185468/TikTok影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

父母 泰國 孝親

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