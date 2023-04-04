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性感美女懷孕後變大媽！鼻子大到認不出自己 專家道出原因

香港01／ 喬納森
女子懷孕前後長相差異極大。（網上圖片）
女子懷孕前後長相差異極大。（網上圖片）

母愛真偉大！美國1名24歲女子，懷孕3個月後身體開始出現明顯變化，她不只體重上升，連美貌也出現驚人轉變，皮膚變粗糙、眉毛變粗、鼻子更突然變大，照鏡時甚至認不出自己，令她十分崩潰。她將懷孕前後的照片上傳至社交平台上分享，旋即引來瘋傳討論，有不少媽媽留言分享類似經歷。專家指出，相關症狀是因荷爾蒙變化所致，屬正常情況，一般會於產後回復正常。

24歲的泰瑞斯（Tyreece Wood）在TikTok上傳自己懷孕前後的照片，可見她由1名長捲髮、身型纖瘦，鼻子小小還穿上鼻環、甚具型格的性感美女，變成身型腫脹、皮膚變粗糙及鼻子莫名腫大的準媽媽。

泰瑞斯感覺身體在懷孕3個月時開始出現以上變化，至懷孕後期，她形容照鏡時甚至認不出自己，為此感到非常沮喪，因此她的懷孕期間很少拍照。

女子懷孕前後長相差異極大。（網上圖片）
女子懷孕前後長相差異極大。（網上圖片）

懷孕過程中，泰瑞斯一直問男友及家人，她的外表是否有巨大改變，獲家人一直安慰稱沒有大變化。直到她生下兒子，眾人看相片才留意到，她懷孕時鼻子竟比原本變大了1倍！幸而泰瑞斯產後約1個月，鼻子及樣貌已回復產前模樣。

泰瑞斯的影片一上傳就爆紅，獲得逾1540萬次點擊及180萬個按讚。不少網友對於泰瑞斯懷孕前後的變化感到驚訝，「完全不是同一個人」。也有人笑稱會因為不希望外表走樣而拒絕生兒育女，「我要找代理孕母了！」；也有母親分享類似經歷，稱這是「懷孕鼻」，「可能因為我已生了3胎，鼻子至今都沒有縮小」。

當地專家指出，懷孕令女性的荷爾蒙升高，雌激素增多導致身體內血管擴張，更多血液流通鼻子血管，因而令鼻子變大及變厚，屬於正常情況，一般產後6星期後便會回復原狀。

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文章授權轉載自《香港01》

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