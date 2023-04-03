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人妻遭14刀砍死 寵物鸚鵡目擊驚吐2字助警破案 兇手下場極慘

香港01／ 撰文：布萊恩
家裏寵物鸚鵡目擊了兇案，重複喊着「阿舒」2字，警方循線索追查終破案。（示意圖） 圖／擷自：ingimage
家裏寵物鸚鵡目擊了兇案，重複喊着「阿舒」2字，警方循線索追查終破案。（示意圖） 圖／擷自：ingimage

鸚鵡一句話，竟成為破案關鍵！印度一名人妻於家中被人狂砍14刀死亡，屋內財物被洗劫一空。案件本來毫無頭緒，然而家裏寵物鸚鵡原來目擊了兇案，重複喊着「阿舒，阿舒」（Ashu,Ashu）2字，且反應異常激動，警方循線索追查，終揭發原來侄兒「阿舒」就是兇手。「阿舒」最終罪成被判無期徒刑。

綜合外媒報道，事發2014年2月20日，丈夫回家發現妻子妮魯姆（Neelam Sharma）與愛犬身中多刀死亡，財物被搜刮一空，兇手成謎。

丈夫悲痛欲絕下，留意到家中鸚鵡於事發後便不吃不喝，情況不對勁，懷疑鸚鵡目睹案發經過，於是唸出一連串嫌疑人名字，結果一提到侄兒「阿舒」名字，鸚鵡就異常激動，並重複說「阿舒」，終成為警方調查方向關鍵。

「阿舒」被捕後承認在朋友幫助下，殺害了妮魯姆。案件在法庭審理時，雖然鸚鵡重複「阿舒」名字一事多次被提及，惟由於當地《證據法》沒有這規定和先例，因而未能列為證據之一。所幸經過近9年審判，當地法庭近日判「阿舒」及其朋友共犯「無期徒刑」，並罰款7.2萬盧比（約26,755台幣）罰款。

據報鸚鵡於案發半年後已離世。死者女兒妮維塔（Nivedita）表示，「阿舒」過去常到其家作客，甚至曾居住多年，熟悉家裏珠寶和現金位置，而其父親曾給「阿舒」80,000 盧比（約29,728台幣）攻讀工商管理碩士學位，沒想到「阿舒」恩將仇報，劫財殺人。她又透露，其家人不滿判決結果，會向最高法院申請要求處「阿舒」極刑。

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文章授權轉載自《香港01》

鸚鵡 寵物 丈夫 印度

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