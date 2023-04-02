不是愚人節！植物真的會尖叫 科學家：缺水時每分鐘大叫1次
這真的不是愚人節玩笑——科學家發現植物在水分不足的時候，會發出頻繁的「叫聲」，叫聲可以頻密到每分種一次，只是你我都聽不見而已。
當植物水分不足的時候，人們很容易從它的外表發現病態：捲曲變色的葉、瘦削的枝幹、一副快要枯死的樣子。不過原來這時植物還會「高聲求救」，這種聲音非常高頻，以超音波的形式咯咯作響。
以色列特拉维夫大學的研究人員把植物放到在完全隔音的室內，放着超音波收音機，記錄植物的叫聲。當植物一切如常的時候，每小時叫不到1次。但當植物水分不足，或是受傷的時候，就會高叫起來，有時候多達每小時30至50次，且3至5米外都聽得見，堪比高聲大叫。
這種聲音頻率落在40至80kHz，人類耳朵一般只聽到20kHz左右，所以聽不見，無法得知叫聲長什麼樣。不過一些昆蟲或小型哺乳類動物能聽到這種聲音，目前未知這些動物在聽到植物在「尖叫」的時候，會作出什麼反應。
研究人員指出，暫時無證據表明這些叫聲是某種溝通的嘗試，但叫聲可能對附近的動物，甚至植物造成影響。目前已知在溫室種植的番茄及煙草植物可以發出這些聲音。
這項研究在最新一期的《細胞》期刊上發表，科學家指這發現可用於種植農作物上，讓農夫能更準時灌溉或發現植物受傷，讓農作物更健康成長。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言