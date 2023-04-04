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影／86歲爺破紀錄「舉77公斤槓鈴」 比自己體重還重

聯合新聞網／ 綜合報導
溫斯頓參加舉重比賽，成功打破全球紀錄。圖擷自紐約郵報
溫斯頓參加舉重比賽，成功打破全球紀錄。圖擷自紐約郵報

誰說上了年紀就只能拿拐杖？英國這位健身爺爺最常拿的東西就不是拐杖，而是陪伴他創下各大紀錄的槓鈴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，86歲的爺爺溫斯頓（Brian Winslow）被稱為「全英國最強壯的爺爺」。3月25日他參加英國無藥物舉重協會舉辦的舉重比賽，成功舉起171磅（約77.5公斤），打破該年齡範圍的世界舉重紀錄。

溫斯頓在受訪時表示，他的體重是137磅（約62公斤），比賽當天他第一次就成功舉起165磅（約75公斤），後來他再挑戰171磅（約77.5公斤）順利成功，最後在挑戰172磅（約78公斤）時失敗。

溫斯頓已經有快60年的健身經驗，他在離婚之後因為想要改善身材所以開始重訓，「我想要在沙灘上看起來好看一點，讓手臂再壯一點」。後來這項運動成為他的愛好與習慣，從年輕到現在都不曾停止訓練，就連現在高齡86歲也每週在自家的健身房重訓至少六天。

溫斯頓說其實當天的重量對他來說不太重，不過當下他不小心犯錯，不然他曾經在家舉過176磅（約80公斤），還在77歲那年在健身房舉過330磅（約150公斤）。

他打破了85歲到89歲男性體重132磅（約60公斤）級別的世界紀錄。過去為了重訓他曾經練到流鼻血過，也換過膝關節，但重訓依然是他非常喜歡的一項運動。

被問到維持健康與體力的小祕訣，溫斯頓說他會盡量吃適合的食物，像是義大利麵、新鮮的蔬菜水果，也會盡量多喝水。雖然高齡86歲，溫斯頓還沒有打算要「退休」。他說只要身體允許他就會繼續堅持下去，因為他喜歡挑戰自己、突破自我。

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