交往後不斷長疹子 男子抱怨：對女友過敏

國外一名女子抱怨，男友每次靠近她時皮膚就會不停冒疹子，不管她怎麼做都沒辦法改善，甚至最後男友還開始認為她就是「過敏因子」，讓女子上網發文求救。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名36歲的女網友在論壇Reddit上發文表示，她跟男友交往幾個月後，男友的臉上就開始長出蕁麻疹。因為每次發疹子會持續數週，讓男友很不舒服，所以他後來變得非常易怒和偏執。

兩人為了不明原因的蕁麻疹做了各種努力，女子換了沐浴乳、洗髮精、洗衣精、化妝品，也不再用任何香水或香氛蠟燭，就連牙膏都換成無氟牙膏。

不過這樣的努力還是沒有讓男友好轉，就算男友去做過敏原測試或貼布測試，依然還是不知道臉上會長蕁麻疹的原因是什麼，兩人交往過程中常常口角鬧分手。最近男友也傳訊息再次提出分手，說自己：「沒辦法再這樣下去了」。

女子在文中表示，她覺得自己換掉那麼多慣用的物品已經是很大的犧牲，但男友卻堅持分手，讓她很傷心。有網友說：「壓力也是蕁麻疹會發作的原因之一」、「他在這段關係中一定不開心或壓力很大」、「我壓力一大蕁麻疹就會更嚴重」。

有些網友則指控原po可能真的是男友的過敏原，原來眼尖的網友翻閱之前的發文發現，原po之前就曾發文承認自己偷吃，詢問網友該怎麼恢復關係。一名網友說：「你背叛他之後，每次他在妳旁邊就會起疹子，這絕對不是偶然的」，另一名網友則說：「他大概放不下被偷吃這件事吧！」