騎車兜風竟飛來橫禍！「奪命蜜蜂」飛入嘴 帥哥運動員不幸枉死

外出騎車卻「飛來橫禍」！巴西一名運動員上個月到海邊附近騎腳踏車，不料途中一隻蜜蜂飛入他的嘴裡，疑似「長驅直入」鑽進他喉嚨內，使其引發嚴重的過敏性休克。儘管該名運動員被送醫並搶救多日，仍不幸在上月底宣告死亡。

根據《紐約郵報》報導，43歲的雷斯（Waldonilton de Andrade Reis）是名職業輕艇運動員，上個月2日他到巴西蓬塔內格拉 (Ponta Negra) 的海灘旁騎腳踏車。沒想到在騎車過程中卻發生意外，一隻蜜蜂竟直闖雷斯的嘴巴，飛進他的喉嚨更疑似卡在裡頭，使他產生嚴重的過敏性休克反應。

報導指出，因案發當地缺乏醫療設施，前前後後共等了20分鐘才有消防員趕來，他為雷斯進行初步搶救後仍未見好轉，才改將雷斯送往約8公里外的醫院治療。因治療過程一再拖延，雷斯的狀況也越發糟糕，儘管後來送往加護病房，並進行多日的醫療照護，雷斯仍在3月30日不幸離世。

事後雷斯的家人也悲痛控訴，如果有足夠的醫療資源，一定能成功救回他，更藉此呼籲當地政府進行改善。