快訊

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲開幕戰吞噬兄弟

海軍旭海艦中士上廁所昏迷 裝葉克膜搶救無效拔管過世

騎車兜風竟飛來橫禍！「奪命蜜蜂」飛入嘴 帥哥運動員不幸枉死

聯合新聞網／ 綜合報導
43歲的雷斯在騎腳踏車時，一隻蜜蜂飛入他的嘴巴，讓他不幸喪命。圖／取自臉書
43歲的雷斯在騎腳踏車時，一隻蜜蜂飛入他的嘴巴，讓他不幸喪命。圖／取自臉書

外出騎車卻「飛來橫禍」！巴西一名運動員上個月到海邊附近騎腳踏車，不料途中一隻蜜蜂飛入他的嘴裡，疑似「長驅直入」鑽進他喉嚨內，使其引發嚴重的過敏性休克。儘管該名運動員被送醫並搶救多日，仍不幸在上月底宣告死亡。

根據《紐約郵報》報導，43歲的雷斯（Waldonilton de Andrade Reis）是名職業輕艇運動員，上個月2日他到巴西蓬塔內格拉 (Ponta Negra) 的海灘旁騎腳踏車。沒想到在騎車過程中卻發生意外，一隻蜜蜂竟直闖雷斯的嘴巴，飛進他的喉嚨更疑似卡在裡頭，使他產生嚴重的過敏性休克反應。

報導指出，因案發當地缺乏醫療設施，前前後後共等了20分鐘才有消防員趕來，他為雷斯進行初步搶救後仍未見好轉，才改將雷斯送往約8公里外的醫院治療。因治療過程一再拖延，雷斯的狀況也越發糟糕，儘管後來送往加護病房，並進行多日的醫療照護，雷斯仍在3月30日不幸離世。

事後雷斯的家人也悲痛控訴，如果有足夠的醫療資源，一定能成功救回他，更藉此呼籲當地政府進行改善。

巴西 腳踏車 蜜蜂

延伸閱讀

甜美女偶像考上日本名校！校內職員驚吐「噁男發言」騷擾 下場慘了

有夠毒！美CDC派員調查火車脫軌健康危害 出現與居民同症狀

森林小木屋度假夫妻「洗鴛鴦浴」不速之客突加入！見真身嚇呆

徒手捏爆家裡怪蟲！他PO照求解「這啥鬼」 一聽心涼了：搬走比較實在

相關新聞

騎車兜風竟飛來橫禍！「奪命蜜蜂」飛入嘴 帥哥運動員不幸枉死

外出騎車卻「飛來橫禍」！巴西一名運動員上個月到海邊附近騎腳踏車，不料途中一隻蜜蜂飛入他的嘴裡，疑似「長驅直入」鑽進他喉嚨內，使其引發嚴重的過敏性休克。儘管該名運動員被送醫並搶救多日，仍不幸在上月底宣告死亡...

彈琴超過一世紀！法國108歲人瑞「每天練4小時」 心境常保年輕

法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀，且持續在社群媒體上吸引數以千...

愚人節英國麥當勞推「麥樂雞靴」 《太陽報》大開哈利王子玩笑

4月1日是一年一度的愚人節，外國多家企業趁機大開玩笑，麥當勞在社交網站宣傳「新產品」麥樂雞靴（McNugget Boot），也有《太陽報》拿英國王室的哈利王子與梅根夫婦開玩笑，刊文指兩人將推出新電子遊戲，任務是逃離白金漢宮。

要去歐洲玩護照被狗啃！他少做1事旅行泡湯、機酒退不了損失慘

各國邊境解封，不少人紛紛出國旅遊，而要飛出國護照是最不可或缺的。美國一位男子原先計劃去歐洲玩兩星期，沒想到在出發前一天護照被家裡養的狗啃成碎片...

森林小木屋度假夫妻「洗鴛鴦浴」不速之客突加入！見真身嚇呆

美國1對夫妻到科羅拉多州度假，在出租木屋戶外浴缸享受鴛鴦浴時，丈夫突然感到頭部被利爪抓住，妻子連忙用電筒一照，竟然是一頭美洲獅，實在嚇了一大跳。夫婦二人成功將獅子趕走，丈夫只是受輕傷，算是不幸中之大幸。

花60萬「被消失」！日本神秘職業「夜逃屋」幫人搞失蹤

為了協助受虐、被跟蹤者，日本發展出一項特殊且高風險的工作「夜逃屋」（yonigeya），其中約9成客戶為女性，費用為2千到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），協助這些有需求的人「消失」到其他地方重新開始他們的人生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦