愚人節英國麥當勞推「麥樂雞靴」 《太陽報》大開哈利王子玩笑

4月1日是一年一度的愚人節，外國多家企業趁機大開玩笑，麥當勞在社交網站宣傳「新產品」麥樂雞靴（McNugget Boot），也有《太陽報》拿英國王室的哈利王子與梅根夫婦開玩笑，刊文指兩人將推出新電子遊戲，任務是逃離白金漢宮。

英國麥當勞（McDonald's UK）在官方Twitter預告新產品麥樂雞靴，指這款由麥樂雞製成的鞋子，將成為2023年春夏季「最有味道的鞋」。

澳洲麥當勞也在Facebook「應節」，發文稱會推出以薯條為餡料的漢堡包McFry，搞笑地說「今天就開始購買McFry吧，直至昨天還可買到。」

阿聯酋航空（Emirates）則在Instagram表示會推出超豪華郵輪Emirates Sealine，豪氣稱「我們已征服天空，現在，我們正劃定航線要接管海洋！」

英國《太陽報》則拿哈利王子（Prince Harry）與其妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）開玩笑，未理會兩人經常批評英國小報，《太陽報》在網站刊文指，哈利梅根將在查理斯三世（King Charles III）5月登基典禮前推出新電子遊戲Call of Duke-y。

遊戲內容是要扮演哈利或梅根的角色，完成逃離白金漢宮、駕勞斯萊斯與私人飛機環遊世界並在最後抵達美國加州的任務，期間會遇到的「障礙物」是敵對王室成員與傳媒。

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文章授權轉載自《香港01》