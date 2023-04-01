森林小木屋度假夫妻「洗鴛鴦浴」不速之客突加入！見真身嚇呆

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香港01／ 撰文：喬納森
圖為小木屋示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小木屋示意圖。圖片來源/ingimage

美國1對夫妻到科羅拉多州度假，在出租木屋戶外浴缸享受鴛鴦浴時，丈夫突然感到頭部被利爪抓住，妻子連忙用電筒一照，竟然是一頭美洲獅，實在嚇了一大跳。夫婦二人成功將獅子趕走，丈夫只是受輕傷，算是不幸中之大幸。

綜合外媒報導，據科羅拉多州公園及野生動物管理局表示，男傷者在本月18日，前往納斯羅普森林中一間出租木屋度假，與妻子在晚間時分到戶外浴缸泡浴，丈夫突然感到被不知名東西大力抓住了頭部。他的妻子在漆黑中聽到丈夫驚叫，於是拿起電筒照向他，赫然發現竟是一頭美洲獅，兩人嚇得一邊尖叫一邊向美洲獅狂潑熱水，最後成功將美洲獅嚇跑，2人趁機逃回木屋內，並致電通知出租木屋的負責人，該負責人也通知了管理局人員一同前往處理。

丈夫受輕傷，拒絕送院治療。管理局官員謝波德（Sean Shepherd）表示，該頭美洲獅可能在黑暗中看到男子的頭在地面上移動，但不知對方是泡在熱水浴缸裏的人類。他又指，夫婦驅趕獅子的方法是正確做法，就是製造噪音並用光照射牠。

圖為上海動物園的美洲獅一家。新華社
圖為上海動物園的美洲獅一家。新華社

當局在事發後一直在森林搜索該美洲獅蹤影，但未有發現，現已在該木屋外設置陷阱，並張貼告示提醒市民。根據管理局統計，科州大約有3,000至7,000隻美洲獅，今次是今年首次發生攻擊人類事件，自1990年至今共發生24宗美洲獅攻擊人類致傷事件。

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文章授權轉載自《香港01》

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