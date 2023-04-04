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影／抖音網友開箱「史上最髒亂屋子」 驚人清潔價碼曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享他見過「史上最髒亂的屋子」。圖擷自抖音
日本網友分享他見過「史上最髒亂的屋子」。圖擷自抖音

一間屋子能有多亂呢？近來日本一位網友，受委託前去清掃某間房子，並將過程拍成影片放在抖音分享，結果房子實在髒亂得太誇張了，因而引起許多討論。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，在東京世田谷區，從事便利屋（承接各種類型委託）工作的「daniel_jigyouka」，近來分享一段號稱是史上最髒亂的房屋清潔工作。只見他一打開門，屋內的垃圾早溢滿到玄關，連要進去都寸步難行，讓他直呼「比想像中還誇張」。

當然，廁所及其他房間內，垃圾也是堆得相當滿。光是稍微站在垃圾堆上，頭幾乎就要頂到天花板了。便利屋在清潔過程中，還撿到一些硬幣與鈔票。在費了好一番功夫下，終於是把屋內的垃圾通通清掃完畢。這一趟清潔工作，也讓他獲得高達170萬日幣（約相當於新台幣39萬元）的酬勞。

@daniel_jigyouka

便利屋の仕事！ 天井から届くほどのゴミ屋敷を綺麗さっぱりしてきました。 #何でも屋 #ゴミ屋敷 #かたづけ

♬ オリジナル楽曲 - 便利屋ダリア - 便利屋ダリア

網友們紛紛表示「髒亂到說不出話來」、「這到底怎麼住的」、「可以來香川縣開分行嗎」、「170萬日圓是不是有點貴」、「如果算進廢棄物處理的費用就感覺還好」、「別喊貴了，光看這樣子有幾個人願意幫忙清」、「肯定藏著一堆蟑螂」、「鼻子過敏的我，進這種屋子會當場掛掉」。

房間

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