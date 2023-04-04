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趁夜挖墳帶遺體回家 男與「母親木乃伊」相伴生活13年

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男性擅自將母親的遺體從墳墓中挖出來，並且共同生活了13年之久。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一位男性擅自將母親的遺體從墳墓中挖出來，並且共同生活了13年之久。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

波蘭近來發生一起離奇的案件。一位76歲的男性馬利安（Marian L.），過去擅自將母親的遺體從墳墓中挖出來，並且共同生活了13年之久。如今遺體都已經「木乃伊化」，直到有其他民眾報案後，才讓事情曝光。

根據日本媒體「Techinsight」報導，這起事件發生在名為拉德林（Radlin）的波蘭小鎮。當時一位親屬在路上，意外遇到了心神不寧的馬利安，於是帶他回到自家公寓。結果就在這時候，撞見了放在電視前沙發，已經木乃伊化的遺體。

波蘭警方鑑定結果，確認遺體就是享年95歲，在2010年1月16日下葬的馬利安母親。警方進一步挖開死者的墳墓，發現裡頭的遺體不翼而飛。推測應該是下葬後不久，馬利安就把遺體挖出來，帶回到家中進行防腐處理，馬利安的家中也充滿著像是殺蟲劑般的味道。

鄰近居民表示，馬利安平常都獨來獨往，很多人連他的名字都不知道，只見他經常在夜中騎腳踏車，但也不知道要騎去哪。或許他就是趁著夜色掩護，來偷偷搬運遺體的。然而這樣的行為，讓馬利安準備面臨精神上的鑑定之外，還觸犯了遺體毀損等相關罪嫌。

波蘭

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