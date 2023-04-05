客人在公共浴池留「米田共」！工讀生憶清掃過程永生難忘

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位男子過去在日本澡堂打工時，曾碰到有不肖客人在水池裡留下排泄物。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位男子過去在日本澡堂打工時，曾碰到有不肖客人在水池裡留下排泄物。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本福岡日前有一家老字號溫泉旅館，因為傳出換水頻率不夠，導致池水的衛生狀況遠低於標準的爭議。近來有位曾在日本澡堂打工的民眾，也接受日本媒體的採訪，敘述他過去工作時，碰到一起離譜的衛生事件。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名北谷恒佑的32歲男性，大學時期曾在一家高級澡堂打工。有一天他在整理更衣室的腳踏墊時，一位看起來大概20多歲的男子顧客，突然帶著困惑的表情，告訴他「不好意思，浴池裡好像有什麼怪東西」。

北谷隨著男子檢查浴池，發現池內某個角落，有個褐色的物體。而不管怎麼看，那都是人體的排泄物。北谷趕緊聯絡其他澡堂工作人員，幹部馬上決定關閉該澡堂，並且要求北谷幫忙清掃處理。

即便澡堂幹部冷靜的應對，讓讓北谷稍微有些放心了。不過要清掃排泄物，還是讓北谷心生抗拒。即使實際掃過後，發現味道不如想像中強烈，但在清楚知道那是糞便的情況下，心裡還是有疙瘩。

最後，除了一邊的清潔工作外，澡堂又另外追加了其他消毒作業，前後處理了大約兩個半小時，才又重新開放。不過因為裡頭沒有裝設監視器，因此到頭來也不確定兇手是誰。只知道在該時段內，完全沒有任何未成年的客人，因此絕對是一般成年人做的好事。成為直到現在北谷已經辭職多年，都還忘不了奇特遭遇。

日本 溫泉旅館

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