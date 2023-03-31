花60萬「被消失」！日本神秘職業「夜逃屋」幫人搞失蹤

為了協助受虐、被跟蹤者，日本發展出一項特殊且高風險的工作「夜逃屋」（yonigeya），其中約9成客戶為女性，費用為2千到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），協助這些有需求的人「消失」到其他地方重新開始他們的人生。

日本去年失蹤人數多達8萬人，《南華早報》日前發布的一部紀錄片中揭露，日本許多民眾因為債務壓力或家庭暴力，希望能到新的地方展開新生活，因此發展出「夜逃屋」這項新興職業。

從事「夜逃屋」工作的岩渕直樹表示，事務所客戶多是受虐婦女或被跟蹤的受害者，客戶中約9成為女性，疫情後希望「被消失」的人數甚至增加3倍之多。

岩渕直樹表示，這份工作風險極高，他會隨身攜帶防身用的公事包，包包內有一塊盾牌及一層盔甲，另外還會攜帶伸縮棍自保。

夜逃屋服務費用為2千到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），有時「工作」時還需偽裝成其他人，如擦窗工人、榻榻米商人等，才能協助客戶逃離。