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花60萬「被消失」！日本神秘職業「夜逃屋」幫人搞失蹤
為了協助受虐、被跟蹤者，日本發展出一項特殊且高風險的工作「夜逃屋」（yonigeya），其中約9成客戶為女性，費用為2千到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），協助這些有需求的人「消失」到其他地方重新開始他們的人生。
日本去年失蹤人數多達8萬人，《南華早報》日前發布的一部紀錄片中揭露，日本許多民眾因為債務壓力或家庭暴力，希望能到新的地方展開新生活，因此發展出「夜逃屋」這項新興職業。
從事「夜逃屋」工作的岩渕直樹表示，事務所客戶多是受虐婦女或被跟蹤的受害者，客戶中約9成為女性，疫情後希望「被消失」的人數甚至增加3倍之多。
岩渕直樹表示，這份工作風險極高，他會隨身攜帶防身用的公事包，包包內有一塊盾牌及一層盔甲，另外還會攜帶伸縮棍自保。
夜逃屋服務費用為2千到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），有時「工作」時還需偽裝成其他人，如擦窗工人、榻榻米商人等，才能協助客戶逃離。
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