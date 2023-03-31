「十幾年前殺了人埋在家！」男突自首果真挖出白骨 鄰居曝兇手內情

日本近來發生一起離奇的事件。一位千葉縣木更津市的37歲男子小川順也，日前突然向警方自首，表示自己十幾年前殺害了一位友人，並且將他的遺體掩埋在自宅庭院。警方調查後立刻展開搜索，果真找到已經化為白骨的遺體。

根據日本媒體「KHB東日本放送」報導，小川先是在本月19日，打110給警方表示自己殺了人，接著又在20日，因為侵佔了自治會的財產遭到逮捕。警方從小川庭院中，挖出頭蓋骨等數個遺骨，並發現上面有受到強烈衝擊，而產生骨折的痕跡。

附近鄰居表示，小川是一位安靜內向的人，不管拜託他任何事情，他都願意伸出援手，像是經常幫忙神社割草等等。然而他卻好像有金錢方面的困擾，七、八年前曾經數度像鄰居借錢，一次大概三到五千日幣不等（約相當於新台幣688至1148元）。

小川自己則向警方供稱，死者過去動不動就跑來他家居住，結果產生了金錢糾紛，才會釀成殺機。警方研判，死者應是20到40歲的男性，很有可能是與小川同年級的人，並持續偵辦這起殺人案件的細節。