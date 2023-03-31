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馬國父子河邊釣魚 5歲兒突連人帶車衝落河 父捨身救兒結局悲慘
馬來西亞1對父子日前駕車到河邊，一心想要享受垂釣之樂。抵達河畔後，父親獨留5歲兒子在車內，自己走到河邊釣魚，不料車輛突然衝入河中，父親見狀立即跳落河救兒子，可惜的是他雖成功救起兒子，自己卻溺斃身亡。
據馬來西亞媒體報道，40歲男子拉斯比拉瓦希都日前帶同5歲兒子，駕車到河邊享受釣魚之樂。車輛抵達河畔後，他獨自下車走到河邊垂釣，將兒子留在車上，不料車輛突然衝入河中。
拉斯比拉瓦希都見狀，立即衝入河中救起兒子，將他交託予在場市民，其後他疑體力不支，突然下沉並失去蹤影。警方接報先用船隻搜尋失蹤的拉斯比拉瓦希都，並撈起跌入河中的車輛。
兵南邦警區主任莫哈末哈里斯副警監指出，警方由早上6時開始尋人，搜索行動一直到翌日，又曾出動無人機協助搜尋，終於16小時後，在意外位置的300百米外尋獲拉斯比拉瓦希都的遺體。警方將拉斯比拉瓦希都的遺體移送殮房進行剖驗，暫時以猝死案方向調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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