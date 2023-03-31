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恐怖奪命火！住宅失火4小孩廁所相擁活活燒死 調查驚揭死亡內情

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生恐怖奪命火警。（網上圖片）
馬來西亞發生恐怖奪命火警。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖奪命火警，當地一間民宅起火，屋內4名3歲至8歲兄弟姐妹躲在廁所內相擁扶持，慘被活活燒死，事後更揭開了心酸內情。

綜合馬來西亞媒體報道，事發當地時間周三（3月29日）晚上7時許，地點在麻坡沙巴莪甘榜。當局接報後，派出兩輛消防車及20名消防員到場救援，發現4名兒童相擁在住家廁所內，已被活活燒死。

4名死者是兄弟姐妹關係，分別是8歲男童、6歲女童、4歲女童及3歲男童。據報死者父母外出到齋戒月市集擺攤遲歸，他們嘗試煮食卻引起火災，而當時門窗反鎖逃生無門，於是躲進廁所，詎料全被活活燒死。

大火導致房屋80%面積燒毀，消防員進一步調查失火原因。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 消防員 兄弟

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