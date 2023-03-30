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巴西男擁六辣妻：各生一個小孩才公平

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑟跟6個太太常在OnlyFans上分享照片。圖擷自紐約郵報
亞瑟跟6個太太常在OnlyFans上分享照片。圖擷自紐約郵報

巴西一名男子雖然才37歲卻已經擁有6個太太，而且為了公平起見想要跟每個太太都生小孩。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，亞瑟（Arthur O Urso）目前有6個老婆，分別是27歲的盧安娜（Luana Kazaki）、21歲的艾蜜莉（Emelly Souza）、24歲的瓦琪拉（Valquíria Santos）、51歲的奧琳達（Olinda Maria）、23歲的達米雅娜（Damiana）和28歲的阿曼達（Amanda Albuquerque）。

亞瑟受訪時表示，為了怕哪個太太先懷孕造成其他太太不開心，他選擇用代理孕母的方式來幫太太生小孩。現在亞瑟育有一個10歲的女兒，是跟之前的女友生下的，他說希望下一個能生兒子。

盧安娜是亞瑟的第一任妻子，也是唯一一個合法的妻子。兩人原本都很愛玩，但在2021年決定步入禮堂。雖然其他妻子都不是合法的，但她們都彼此尊重，也很看重盧安娜的感受。51歲的奧琳達就說，在加入亞瑟的「大家庭」時她最看重的就是盧安娜的認同，雖然她跟盧安娜之間的關係有點複雜，但剛見面時她就感覺到跟盧安娜之間有說不上的緣分。

亞瑟一開始其實有十個太太，但他跟其中4位「離婚」，現在只剩下6位。他們一家是成人網站OnlyFans上的知名網紅，光是在平台上分享一家人火辣的照片和影片每個月就能賺進超過6萬美金（約182萬台幣）的收入。

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