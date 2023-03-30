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母憑iPhone定位驚見兒子陳屍水溝 揭司機撞車不顧而去更掩飾真相

香港01／ 撰文：喬納森
母親瑞秋用iPhone的定位追蹤找到22歲兒子阿什沃思的屍體。（網上圖片）
母親瑞秋用iPhone的定位追蹤找到22歲兒子阿什沃思的屍體。（網上圖片）

英國1名母親因為兒子徹夜未返非常擔心，於是用iPhone定位鎖定兒子位置，到場竟發現他被車撞倒，臉朝下陳屍在水溝中。警方經過查，發現1輛寶馬遺在現場，涉事年輕司機逃去無蹤，最後司機到警局自首，爆出駭人內情。

綜合外媒報道，事件發生於去年4月22日凌晨，22歲男子阿什沃思（Josh Ashworth）在出事前一晚仍如常與家人聯絡。至當日早上，母親瑞秋（Rachael）見阿什沃思不尋常地徹夜未歸，於是利用iPhone的定位功能查看他的位置，結果顯示他身處林肯郡薩默比山附近，於是趕到該地搜尋，到場卻見到他臉朝下，躺在水溝中明顯死亡。

當地警方追查後發現，阿什沃思事發時被一輛超速駕駛的寶馬撞倒，22歲涉事司機特雷西德（Cole Tresidder）意外後不顧而去逃離現場，遺棄在現場的寶馬成為破案關鍵。根據法院資料，特雷西德於事發後一天到警局自首，但卻掩飾真相，指自己撞倒的是一頭鹿，警方當時揭發他在停牌期間及無保險的情況下違規駕駛，其後再查出他是撞倒阿什沃思的司機。

瑞秋得悉意外經過後大感悲傷，稱「為什麼有人要把人丟在路邊，我兒子本來可以逃過一劫」，然而法庭指出，阿什沃思死於頭部骨折，意外後當場死亡。特雷西德最終承認不小心駕駛導致他人死亡、沒有提供尿液或血液樣本以及藏毒等罪名，早前被判入獄7年2個月。

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文章授權轉載自《香港01》

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