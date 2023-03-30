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連鎖速食店「炸雞黏一坨白米」？ 苦主上網一查急奔廁所狂嘔

聯合新聞網／ 綜合報導
炸雞上面黏著蒼蠅卵。圖擷自NZ Herald
炸雞上面黏著蒼蠅卵。圖擷自NZ Herald

吃外食最怕碰上「被加料」！紐西蘭一名女子和男友到連鎖速食店外帶炸雞，結果吃到一半發現炸雞上面黏著一坨像是白米的顆粒狀物體，仔細一查後得知是蒼蠅卵，嚇壞急奔廁所催吐。

根據《紐西蘭先驅報》報導，當事人蘇珊（Susan）和男友到連鎖速食店外帶炸雞，兩人打算回家好好享受。沒想到，吃到一半發現其中一塊炸雞黏著一坨像是白米的顆粒狀物體，上網仔細一查後得知，原來這坨白色顆粒狀物體是蒼蠅卵。

蘇珊感到很反胃噁心，除了立刻衝到廁所催吐，也向紐西蘭初級產業部（MPI）投訴，認為這次的事件是業者品管出現問題，因為他們買完炸雞回家後，就馬上打開來吃，不太可能是這段時間讓蒼蠅飛進去產卵。

對此，連鎖速食店指出蒼蠅只會在攝氏10至40度之間的物體產卵，但店內的生雞肉冷藏溫度保持在5度以下，而且炸雞的油溫都在100度以上，就連油炸後的食物也會維持在60度，不太可能是品管的疏失，但也承諾會著手查明真相。

紐西蘭 速食

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