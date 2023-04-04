男網購誤訂60支老花眼鏡 網笑：要再多118隻眼睛才夠戴

國外一名男子不小心在網購時手誤，物品寄來以後竟然收到60副老花眼鏡，讓網友笑說看樣子得再長出118隻眼睛才夠戴這些眼鏡了。

據《鏡報》（Mirror）報導，克里斯．阿諾（Chris Arnold）是知名的廣播主持人，近期他在推特上分享自己爸爸不小心誤訂60副眼鏡，讓網友全都笑翻。

克里斯說，爸爸今年61歲，日前他在網路上購買老花眼鏡，因為要幫自己和媽媽訂，原本是要輸入1副，卻不小心輸入成12盒，最後收到60副老花眼鏡。

原本爸爸收到包裹時，還想說怎麼包成那麼多個包裹，沒想到竟是因為他不小心訂了60副。讓全家人全都傻眼。不過因為這筆訂單花了爸爸100多英鎊（約近4千元台幣），所以爸爸現在還在想辦法退款。

發文吸引不少網友留言，連眼鏡行也都跑來說「看來我們要說清楚數量囉？」，而克里斯也開玩笑地回應說：「你們有興趣跟我爸買59副老花眼鏡嗎？」有網友看了以後都開玩笑說，要是真的不能退款，那他們就只能想辦法多長118隻眼睛了，另一名網友則說可以在家裡都留幾副，以後需要時就不怕找不到老花眼鏡了。