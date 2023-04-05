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交往四個月弄不清楚男友名字 她崩潰：真的不敢問

聯合新聞網／ 綜合報導
女子說自己跟男友交往四個月還是不知道男友的名字。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子說自己跟男友交往四個月還是不知道男友的名字。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名女子跟男友交往四個月後還是搞不清楚男友到底叫什麼名字，她急得不停找資料想知道男友名字。終於弄清楚後，女子也把這段荒謬的經歷po上網，讓網友全都笑翻了。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Reddit上發文，文中提到自己之前跟男友交往的故事。她表示，當時網路還沒有很發達，所以也沒有臉書之類的東西可以肉搜，她跟男友已經交往四個月，但她真的不敢問男友，所以一直搞不清楚男友的名字到底叫什麼。

為了找到男友的名字，女子趁男友下車時翻找車上的文件，終於找到抽屜裡的保險卡，這才搞清楚男友的真實姓名。後來女子跟男友也互許終生結婚，不過最後卻以離婚收場。

不少網友也紛紛分享自己叫做名字或被搞錯的經歷，有網友說自己的同事一直都叫他「喬」（Joe），但他根本就不叫喬，現在已經五年了，他還是不知道要怎麼糾正同事。一名網友則說另一名網友她老公每次都說要打電話給自己的好友「南希」（Nancy），一直到兩年後才發現太太的好友名叫蘇珊（Suzanne）。

不過也有網友說，有些人對名字比較敏感，但他自己就是不太在乎的人，他常被叫錯名字，但都不會糾正對方，認為只要知道對方是在跟他講話就可以了。

Reddit 結婚

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