快訊

新光三越叔姪之爭大逆轉 知情人士曝原因：形勢比人強

美股四大指數開漲 台指期夜盤重返15,800點之上

119、110突斷線！中華電信線路異常 新北市報案電話一度中斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬中無一！女子吃生蠔咬到硬物 定睛一看超驚喜：是珍珠

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在和男友浪漫晚餐時意外發現一顆珍珠。圖擷自紐約郵報
女子在和男友浪漫晚餐時意外發現一顆珍珠。圖擷自紐約郵報

美國德州一名女子跟男友到餐廳吃燭光晚餐，沒想到在吃生蠔時咬到硬物，竟然是顆罕見的生蠔珍珠，讓不少網友超羨慕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，克妮雅（Kenia）日前跟男友胡安（Juan Manuel）到達拉斯的一家海鮮餐廳用餐。當時她跟男友正在吃生蠔，但卻發現生蠔裡有個硬物。

克妮雅定睛一看發現這顆閃閃發亮的硬物竟然是一顆珍珠，讓她超級驚訝，沒想到自己竟然這麼好運。她把過程分享上TikTok，引來不少網友討論。有網友說她真的太幸運了，也有人開玩笑說：「會不會是服務生手鍊掉下來的啊？」還有網友說這次帳單都靠這顆珍珠付清了。

雖然克妮雅尚未拿珍珠去鑑定，不過根據珠寶商Pearl Source官網的評估方式來推算，克妮雅獲得的這顆珍珠可能價值數千美元。

其實要在牡蠣或雙殼類軟體動物找到珍珠的機率可說是微乎其微，每一萬顆牡蠣中可能只有一顆有珍珠。去年紐澤西也有一對夫妻在用餐時發現一顆珍珠，一開始夫妻倆還以為是老公的牙齒斷了，拿出來看才發現是珍珠。

延伸閱讀

重考960遍終於考過 69歲韓國阿珠媽拿到駕照超開心

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

影／女子賣場「玩」購物籃手指卡住 出動紐約警方終於脫身

最終創下自己新紀錄！ 女子跑馬拉松肚痛邊跑邊解放嚇壞眾人

相關新聞

在峇里島聖山「光屁屁擺拍」還PO網 俄男道歉仍遭驅逐出境

印尼觀光勝地峇里島日前發生一名俄羅斯男子在聖山「阿貢火山」山頂脫褲拍照後上傳社群媒體，儘管之後表達了歉意，仍將遭到當局驅...

萬中無一！女子吃生蠔咬到硬物 定睛一看超驚喜：是珍珠

美國德州一名女子跟男友到餐廳吃燭光晚餐，沒想到在吃生蠔時咬到硬物，竟然是顆罕見的生蠔珍珠，讓不少網友超羨慕。

影／扶養15歲女孩 21歲的女監護人嘆：老師都不當我一回事

許多人20歲時正在享受大好青春，不過美國這名女子才21歲就已經承擔起扶養一個孩子的責任，而且這個孩子已經15歲了，在教養過程面臨許多挑戰，讓她忍不住抱怨學校老師或其他父母都不把她當一回事。

重考960次終於拿到駕照 69歲韓國勵志阿珠媽還獲車商贈車

韓國一名阿珠媽（大嬸的韓文發音）砸下重金與時間，重考960次後成功拿到駕照，引發網友熱烈討論。

只用普通金屬探測器！澳洲男子竟挖出「價值近500萬金礦石」

澳洲一名男子在維多利亞（Victoria）金礦區挖出價值近25萬澳元（約新台幣509萬）的金礦石。

球鞋被海浪沖上岸！他靠近一看「內藏人類斷腳」 嚇壞急報警

紐西蘭一名男子在海灘散步時，發現一隻球鞋被海浪沖上岸，而且裡面還有一隻「人類斷腳」，現場遊客和商家都被嚇壞。警方獲報後立刻封鎖現場，並進行搜索作業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦