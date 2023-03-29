萬中無一！女子吃生蠔咬到硬物 定睛一看超驚喜：是珍珠

美國德州一名女子跟男友到餐廳吃燭光晚餐，沒想到在吃生蠔時咬到硬物，竟然是顆罕見的生蠔珍珠，讓不少網友超羨慕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，克妮雅（Kenia）日前跟男友胡安（Juan Manuel）到達拉斯的一家海鮮餐廳用餐。當時她跟男友正在吃生蠔，但卻發現生蠔裡有個硬物。

克妮雅定睛一看發現這顆閃閃發亮的硬物竟然是一顆珍珠，讓她超級驚訝，沒想到自己竟然這麼好運。她把過程分享上TikTok，引來不少網友討論。有網友說她真的太幸運了，也有人開玩笑說：「會不會是服務生手鍊掉下來的啊？」還有網友說這次帳單都靠這顆珍珠付清了。

雖然克妮雅尚未拿珍珠去鑑定，不過根據珠寶商Pearl Source官網的評估方式來推算，克妮雅獲得的這顆珍珠可能價值數千美元。

其實要在牡蠣或雙殼類軟體動物找到珍珠的機率可說是微乎其微，每一萬顆牡蠣中可能只有一顆有珍珠。去年紐澤西也有一對夫妻在用餐時發現一顆珍珠，一開始夫妻倆還以為是老公的牙齒斷了，拿出來看才發現是珍珠。