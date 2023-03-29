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球鞋被海浪沖上岸！他靠近一看「內藏人類斷腳」 嚇壞急報警

聯合新聞網／ 綜合報導
紐西蘭有一名男子在海灘散步時，發現一隻穿著球鞋的斷腳，非新聞當事海灘。 示意圖／ingimage
紐西蘭有一名男子在海灘散步時，發現一隻穿著球鞋的斷腳，非新聞當事海灘。 示意圖／ingimage

紐西蘭一名男子在海灘散步時，發現一隻球鞋被海浪沖上岸，而且裡面還有一隻「人類斷腳」，現場遊客和商家都被嚇壞。警方獲報後立刻封鎖現場，並進行搜索作業。

根據紐西蘭國家廣播電台》報導，這起事件發生在當地時間3月25日上午8時，一名男子在威靈頓市（Wellington）附近的佩通海灘（Petone Beach）散步，發現一隻被海浪沖上岸的球鞋，仔細一看後發現，鞋子裡面竟然有一隻斷腳，嚇得趕緊報警處理。

警方獲報到場後，立刻把整個海灘封鎖，並進一步進行搜索作業。然而，現場的遊客和商家十分恐慌，就有一名女遊客表示，她平時常常帶孩子來這裡玩耍，因此相當擔憂是否將來某天會突然找到另外一隻腳，希望警方可以儘快查明真相。

根據《紐西蘭先驅報》報導，當地高級偵探警官威廉森（Steve Williamson）指出，警方針對附近的海陸完成搜索，但沒有找到更多線索，同時也已經將尋獲的斷腳送去相關單位鑑定，這起事件尚未被視為凶殺案。

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紐西蘭

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