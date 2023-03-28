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最終創下自己新紀錄！ 女子跑馬拉松肚痛邊跑邊解放嚇壞眾人
到底是有多想破紀錄？國外一名女子為了突破自己的馬拉松紀錄，寧願邊跑邊大便也不肯停下上廁所，最後終於成功創下自己的新紀錄。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，36歲的塔瑪拉（Tamara Torlakson）在2018年時參加了加州當地一場馬拉松。當時她剛生完小孩不久，希望能夠帶著「新手媽媽能量」破紀錄。在這次參加馬拉松之前她已經參加過6次馬拉松，因此她絲毫不覺得這次馬拉松會出什麼問題。
不料當天她在馬拉松中途時突然很想上廁所，但是塔瑪拉真的很想破紀錄，所以決定繼續跑下去。她在受訪時說，雖然不知道能不能邊跑邊拉，但她真的不想讓「便便搞砸一切」，所以決定邊跑邊大。
雖然已經大在褲子上，但塔瑪拉仍繼續帶著便便向前跑，最後以3小時7分鐘的成績打破自己的紀錄，完成整趟馬拉松。
對於自己大在褲子上，塔瑪拉一點也沒有不好意思，她甚至還在抵達終點時開心地跟親友說「我大在褲子上！」她說自己不在乎別人怎麼看，跑者通常也不會批判別人。而她到現在也正常參加馬拉松，並沒有因此留下任何陰影。
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