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水電糾紛引殺機？單親媽被控「使勁擠壓蛋蛋」 害房東痛到休克亡

聯合新聞網／ 綜合報導
奈及利亞一名單親媽媽與房東爆衝突，疑似在過程中「狠掐房東睪丸」，使其痛到休克死亡。示意圖／ingimage
奈及利亞一名單親媽媽與房東爆衝突，疑似在過程中「狠掐房東睪丸」，使其痛到休克死亡。示意圖／ingimage

租屋糾紛竟變成家庭悲劇？近日，奈及利亞爆出一件奇案，一位單親媽媽因水電問題與房東夫妻起爭議，雙方更為此爆發口角。過程中，單親媽疑似徒手狠掐男房東的「蛋蛋」，讓他痛到當場休克，送醫仍不幸死亡。房東家屬指控惡行，單親媽也跳出來喊冤。

根據《每日星報》報導，33歲的單親媽媽奧賽（Ifeoma Ossai）帶著2個孩子在外租屋，因房子的供水一直有問題，她多次向房東反應卻被消極應付，甚至被要求支付高額水電費，讓她相當不滿。本月11日，50歲的男房東奧戴拉（Monday Oladele）帶著妻子前去跟奧賽理論，更警告她若不付錢就搬出去，雙方為此爆發口角。

房東的家屬指控，三人因水電問題起衝突，過程中奧賽「使勁擠壓」房東的睪丸，讓他痛得當場休克倒下，送往醫院搶救後仍不幸身亡。

對此奧賽出面喊冤，「我要怎麼碰他（房東）的睪丸？又為什麼要去抓他的睪丸？這是一個編造的故事」，她堅稱自己沒有殺人，更沒有出手掐住房東的「蛋蛋」。她回憶案發經過表示，當天因房東太太羞辱罵她是妓女，她一時氣不過才大打出手，房東倒下時她還在跟太太搏鬥，根本不是她下的殺手。

當地警方目前已逮捕奧賽，並進行審訊。據奧賽描述，案發當時房東奧戴拉疑似有打電話找人，且倒地時仍握著手機，懷疑有可能是遭電擊身亡，但詳細過程仍待調查。

奈及利亞 房東 水電 殺人

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