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超強記憶力！女子從小到大每件事都記得一清二楚 成研究對象

聯合新聞網／ 綜合報導
吉兒14歲時發現自己記得成長期間發生的所有事情。圖擷自YouTube
吉兒14歲時發現自己記得成長期間發生的所有事情。圖擷自YouTube

美國一名女子擁有驚人的記憶力，從14歲開始就發現自己能夠記下從小到大每一天的所有細節，也讓她成為加州大學的研究對象。

LAD BIBLE報導，這名叫做吉兒（Jill Price）的女子是在14歲那年發現自己擁有超凡的記憶力，只要是她知道的事情就能夠過目不忘，記下當天的日期和事件的所有細節，但這樣的技能卻讓她非常痛苦。

吉兒的這種狀況被稱為「過度記憶症」（Hyperthymesia），全球只有約80名患者。據期刊《Neurocase》指出，患有這種疾病的人會有超乎常人的記憶力，能夠回憶過去的事件，而且會花費許多時間思考自己的過去。對某些患者來說，因為回想時會產生跟當時一樣的情緒反應，因此常會造成病患不適。

吉兒認為可能是因為小時候從紐約搬到洛杉磯不能適應，後來才會有這種病症。不過因為吉兒要記住的回憶太多，所以反而要記歌詞或詩時一點都記不住。

她表示，對她來說最痛苦的回憶就是跟媽媽之間的互動。媽媽以前會威脅她「如果吃了不好的食物就會死」，也造成她跟食物、體重之間產生不健康的關係。吉兒說，因為回憶太沉重，她會透過寫日記來放鬆，每次覺得回憶不堪負荷時就會把當下的想法寫下來。

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