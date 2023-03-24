太胖難懷孕 夫妻一起減掉145公斤超勵志

國外一對夫妻因為過重一直沒辦法懷上孩子，太太甚至還被醫生提醒「體重太重不能做試管嬰兒」。於是夫妻倆下定決心減肥，最後一起成功減下140公斤。

據《鏡報》（Mirror）報導，31歲的凱瑟琳（Catherine Corner）和33歲的丈夫狄恩（Dean Corner）多年來努力做人卻都沒有消息。兩人結婚十年從未避孕，但還是沒有懷上孩子。凱瑟琳到醫院檢查，發現自己有多囊性卵巢症候群及甲狀腺功能低下，醫生告訴她BMI指數要低於25才能做試管嬰兒，但當時的凱瑟琳BMI指數高達48.3。

為了能夠成功懷上孩子，凱瑟琳到立陶宛進行胃繞道手術，一個月後丈夫也跟著做了同樣手術。在短短一年內凱瑟琳減掉63公斤，丈夫狄恩也減掉82公斤，穿的衣服從4XL變成L號。

凱瑟琳說，原本夫妻倆互相影響、一起變胖，每個禮拜要吃三次外食，但現在他們盡量在家做飯，就算外出用餐也會盡量選擇均衡的餐點。她開心地分享，減肥成功讓她生平第一次有規律月經，原本過重時的呼吸中止症也不藥而癒。雖然還沒懷上寶寶，不過減肥以後醫生表示兩人自然懷孕的機率更高了，而且也符合做試管嬰兒的資格，夫妻倆非常滿意現在的生活型態。