男睡過站急找過夜處 好心飯店「下殺一折優惠」招待他超豪華客房

對通勤族而言，若是碰到坐車睡過頭坐過站，可是一件令人相當困擾的事情。特別若是在深夜發生，下車時已經沒有回程的車子時，可就得找尋其他辦法解決。有位日本上班族，就曾發生這樣的意外，然而最後卻因禍得福，讓他有了一段不一樣的體驗。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在埼玉的60多歲企業主管，有一次到外地出差，後來在夜間八點回到東京。本來他打算乘坐新幹線，前往埼玉縣的大宮站。沒想到男子因為出差的勞累，加上有應酬喝酒，結果在車上睡到坐過頭，一口氣跑到了栃木縣的宇都宮站。

由於當時已經深夜過凌晨了，沒有能夠回程的車班，男子只好先就地尋找下榻處。然而查閱公共電話裡的旅館號碼，一家一家打過去後，卻幾乎都收到「已經客滿了」的回應。直到打到第10家飯店，對方才說還有空屋，住一晚的房價為1萬日幣（約相當於新台幣2318元）。

本來男子想說隨便找找的房間，對裡頭長怎樣不抱期待。不過實際進房之後，眼前的一切卻讓他非常驚訝。裡頭的床鋪、裝潢等一切物品，看起來都非常高級，彷彿在閃閃發光，而且光衛浴就有兩間。

男子後來離開前詢問飯店人員，發現這間房果然是比較高級的套房，原先住一晚要價10萬日幣（約相當於新台幣23188元）。但飯店考量男子的需求，特別給他一折的大優惠。感到暖心的男子，後來還帶走了飯店的宣傳單，紀念這趟因禍得福，令人心滿意足的插曲。