遛狗撞見獅子！犬獅並排跑畫面嚇人 中間僅隔「脆弱圍欄」網友大呼恐怖

放狗見到獅子是什麼體驗！加拿大有女子日前去到安大略省遊玩，遛狗時留意到路邊有「院子」用鐵絲網圍起，以為是「大狗」，沒想到竟是頭獅子，犬獅一度並排奔跑，狗狗狂吠但獅子全程盯住她們未有吼叫。影片引起熱議，尤其鐵絲網看起來很矮又脆弱，令網民大呼恐怖。當地傳媒指，那個「院子」其實是當地一個「路邊動物園」。那個圍欄遭質疑完全不管用，過去還真的發生過有狼逃脫事件，動保組織認為該省應盡快修改動物法例。

外媒報道，加拿大魁北克省女生洛佩塔（Patricia Lapetite）早前到安大略省克拉靈頓（Clarington）旅遊，3月8日她外出遛狗時，經過一個圍起來的院子，發現有隻「大狗」看着她，走近才留意到是獅子。

她拍攝的影片看到，人狗和獅子間只隔住個看起來又矮又脆弱的鐵絲網圍欄，狗狗走近看完又跑開，獅子一度跟隨狗狗方向跑。狗狗朝獅子吠叫，洛佩塔叫牠收聲，「艾比，收聲，輕鬆點」，疑擔心獅子受挑釁會發狂，然而獅子全程盯住她們看，未有吼叫。

那個「院子」其實是個叫「叢林貓世界」（Jungle Cat World）的路邊動物園。

路邊動物園是未經認證小型動物園的統稱，圈養野生及外來品種動物，包括獅子、老虎、猴子、狼等，關在鐵籠內吸引經過途人駕駛者入內，餵食和動物互動，以牟利為主。

洛佩塔接受多倫多電視台訪問，稱那個圍欄離馬路約30呎，她的狗狗艾比（Abby）不停叫，犬獅一度並排奔跑，後來才知道是個動物園。電視台到附近拍攝，走在路上真的見到獅子，獅子圍欄就設在油站及餐館附近，對準民居。影片傳出後，不少人質疑為何獅子可生活在公共區域，距離商店、民居只有幾步之遙，是否合法等。有網民認為那個圍欄看起來無脆弱又無用，獅子是貓科動物，彈跳力很好。

執法部門收到投訴後到園內調查，指獅子都留在圍欄內，未對公共安全構成威脅。資料顯示，該園1983年開放，養有獅子、老虎、鬣狗和豹等猛獸，園內提供旅客住宿，「在獅吼和狼嚎中入睡」。

動保團體「世界動物保護協會」指，安大略省是加拿大最後一個未對外來動物進行監管的地區。影片中的圍欄「完全不夠用」，獅子可跳到12呎高，專業動物園會將圍欄設計成至少15呎，頂部附有障礙物，防止獅子爬出來。2019年，叢林貓世界爆出過讓遊客近距離拍攝老虎寶寶、狼等野生動物，亦引起爭議。過去還發生過2歲的狼從圍欄內逃走，被當地居民射殺。

世界動物保護協會認為，路邊動物園涉嫌違反多項規定，圍欄設計和建造方式不當，可能令動物逃脫構成危險，認為省政府要盡快立法，而非將責任推到市政機構上面。叢林貓世界未有回應事件。

狗狗停下來吠叫，事主叫牠住口，而獅子未有吼叫，只是盯住她們看。（事主fb影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》