首爾動物也出逃！斑馬車陣「愜意穿梭」 奔民宅巷內搖頭晃腦：我在哪？

難道今天是動物們出逃的好日子？桃園傳出狒狒逃竄的消息，吸引全台民眾關注。不料首爾也出現一隻斑馬從公園逃出，不僅跑到大馬路上亂竄，更奔進民宅巷內，登上南韓推特熱搜。

綜合韓媒報導，位在南韓首爾廣津區的兒童大公園，在23日當地下午4點多，傳出園內斑馬逃出的消息，在紫陽洞民宅附近行走。對此，當地警察、消防員和園區管理員都合力設置安全圍欄，試圖捕捉逃跑的斑馬。

園區負責人表示，該逃脫的斑馬2021年在兒童大公園出生，並承諾將會盡最大努力將牠安全送返。

아니 단톡방에.. 올라왔는데ㅋㅋㅋㅋㅋ

어린이 대공원 얼룩말 대탈출..? pic.twitter.com/Wzfrxs7DGH — 💈온에어💈 (@ON_AIR315) March 23, 2023

而「斑馬逃脫」關鍵字也迅速登上推特熱搜。大家紛紛PO出斑馬逛大街的影片，只見牠愜意穿梭在車陣當中，甚至跟著行車一起等紅燈；另一支影片卻見斑馬走入民宅巷內，似乎相當苦惱這裡是哪，讓網友心疼「斑馬現在也不知道這裡是哪裡，好像很徬徨，快好好帶回牠吧！」