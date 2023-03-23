影／使命必達！警方槍戰對峙 快遞員神情自若封鎖線內送包裹

這樣的工作精神真的是「使命必達」！國外一名快遞員在運送包裹時撞見警匪持槍對峙，不過這名快遞員竟然一點也不害怕，神色自若的走過特警身旁送貨。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年二月時美國北卡羅萊納州發生擄人事件。當時一名父親挾持自己11歲的兒子，與警方持槍對峙，雖然特警小組和警車已經將民宅封鎖圍住，一名亞馬遜（Amazon）的快遞員卻還是成功闖入封鎖線，讓眾人看傻了眼。

報導指出，當時這名父親已經跟警方對峙20小時，氣氛十分緊張，但快遞員卻像沒事一樣的突破重圍，堅持要將包裹送到客戶家門口。原來根據亞馬遜規定，如果沒有在保證送達日前送出包裹，亞馬遜就會退還所有運費，因此不少曾在亞馬遜工作過的快遞員都表示很能理解這名快遞員的做法。

影片上傳網路之後引發熱烈討論，有人開玩笑說：「比起丟掉小命，他更怕讓傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos，亞馬遜創辦人）不開心」、「可能包裹收件人是特警吧？」、「送包裹進封鎖線是不是有秘密口號？」還有人說這快遞員絕對是「本月最佳員工」、「客戶應該要給他好評吧！」