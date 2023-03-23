美國囚犯靠「牙刷+鐵片」挖洞逃獄 幾小時後被逮時正在吃鬆餅

電影「刺激1995」劇中主角遭到冤獄後，靠著一根槌子，耗費19年成功打通地道逃獄。近來在美國，也發生了類似的逃獄事件，然而嫌犯最後卻在一時逃獄成功後沒多久，還是被掌握到行蹤，最後繩之以法。

根據外國媒體「法新社日文版」報導，美國維吉尼亞州紐波特紐斯監獄，近來發生一起逃獄事件。37歲的受刑人約翰（John Garza），以及43歲的受刑人阿里（Arley Nemo），在20日晚間逃獄成功。

報導指出，兩人是用牙刷、金屬片以及補強牆壁用的鐵來當道具，利用牆壁上有些損壞的地方開出一個洞，才得以逃離監獄。

不過兩人在隔天早上，到了以鬆餅聞名的連鎖餐廳「IHOP」用餐時，馬上就遭到警方的逮捕。等於兩人在外呼吸自由空氣的時間，僅有短短的數小時而已，並沒有從此逍遙法外。

保安事務官指出，約翰是因為侮辱法庭，加上假釋期間犯法而服刑。阿里則是犯下偽造信用卡詐欺的罪嫌。