未來弟媳要她無償出借婚紗 女子怒嗆「沒錢就別結婚」

國外一名女子在網路上發文，表示自己未來的弟媳想要她無償出借婚紗，讓女子氣得直嗆：「沒錢就別結婚啊！」

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名28歲的女子在知名論壇Reddit上發文表示，弟弟最近準備結婚，某天她接到未來弟媳的電話，要求她把自己的婚紗借給她穿，因為弟媳買不起新的。

在國外新人結婚時要準備一樣舊東西、一樣新東西、一樣借來的東西、一樣藍色的東西，並且在鞋子裡放六便士硬幣，據說這樣能為新娘帶來好運，從此婚姻會幸福美滿。弟媳告訴原PO，既然那件婚紗也是她借來的，為什麼不能再轉借給自己呢？但是原PO仍然態度堅定堅持不借，沒想到弟媳聽到原PO拒絕後，竟然開始哭了起來，不肯放棄，說自己真的買不起婚紗。

原PO在文中表示，弟弟才剛大學畢業沒多久，最近才開始工作，平常弟弟跟弟媳和原PO媽媽一起住，兩人都不用付房租。她認為兩人還沒經濟獨立，曾建議兩人延後辦婚禮，但是弟媳卻堅持想在25歲之前嫁掉。

在決定結婚後，雙方家長都送了很多禮物幫他們省錢，因此原PO認為自己不需要再借給弟媳婚紗。這樣的決定遭到弟弟跟媽媽抨擊，認為原PO明明有錢卻不願意支持自己的弟弟跟弟媳，而原PO的爸爸則是站在原PO這邊，氣到想撤回自己幫助夫妻倆的錢。

貼文一出後不少網友都支持原PO，有人說就算自己當年買的是便宜婚紗也不想借別人穿，另一名網友則說弟媳應該自己拿捏預算，而不是靠親友幫忙，還有網友嗆說如果沒錢還這麼想結婚，「就穿麵粉袋當婚紗吧！」