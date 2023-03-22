夫妻盲信人體能行「光合作用」 1個月大男嬰慘遭餓死

香港01／ 撰文：歐敬洛
俄羅斯一對「激進素食主義者」的夫妻，盲信人能以陽光為食。情境示意圖。圖／Ingimage
俄羅斯一對「激進素食主義者」的夫妻，盲信人能以陽光為食。情境示意圖。圖／Ingimage

俄羅斯一對「激進素食主義者」的夫妻，盲信人能以陽光為食，發揮有如「光合作用」，活生生餓死僅1個月大的男嬰，兩人已遭警方拘捕。

被捕兩人分別是米羅諾娃（Oxana Mironova）與柳帝（Maxim Lyutyi），兩人被控嚴重疏忽照顧及過失殺人，柳帝還被加控拒捕，現正遭扣留調查。當地警方表示，已就兩人過失殺人展開刑事調查。

案情指出，兩人在誕下一名男嬰後，未通報孩子出生，就獨自在家照顧小孩。兩人很快就改變男嬰的飲食習慣，禁止男嬰進食及喝水。當兩人把垂死的男嬰帶到醫院時，男嬰的身體已異常消瘦，最終死於肺炎與飢餓。

米羅諾娃與柳帝被認為是激進的素食主義者，其中柳帝更是「以陽光為食」的信徒兼網紅，除經常分享素食與扭曲的生活習慣外，更出版書籍指導人們如何透過「進食陽光」以達到「身體淨化」。

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文章授權轉載自《香港01》

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