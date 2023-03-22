人妻婚後長落腮鬍！丈夫嚇到離婚 結局勵志超感動

「落腮鬍」給人粗獷、男人味的印象，不少男性「遺憾長不出來」，但這樣的鬍子卻長在了印度一名人妻臉上。由於患有「多毛症」（Hirsutism），該人妻於婚後開始長出鬍子，手腳的體毛也變得濃密。她的丈夫無法接受這麼「男子氣概」的妻子，竟與她離婚。人妻一度陷入人生低谷，所幸她調整好心態，擁抱並接納「與眾不同」的自己，又拍影片分享經歷，感動了不少網友。

綜合外媒報導，印度旁遮普邦（Punjab）34歲女子考爾（Mandeep Kaur）於2012年結婚，當時她以為自己遇上了一生所愛。然而婚後數年，考爾的臉容開始有了變化，鬍子從她兩鬢及下巴長出，她的丈夫無法接受這樣的她，於是離她而去。

曾經的考爾面容光潔清秀，在初初結婚時並未出現變化。（@mandeepkaurkhalsa8372/Youtube影片截圖）

突然被拋棄成為失婚婦人，加上容貌變化，考爾陷入了抑鬱情緒中。直至她尋求了宗教幫助，在信仰支持下，她不再執着於前夫，也終於接受了自己的「大鬍子」，並拒絕再刮去新長出來的鬍子，「我的前夫因為我的鬍子而甩了我，但現在這是我最好的特徵。」。

漸漸地，考爾重拾笑容和自信，她樂於打理濃密的「落腮鬍」、戴上頭巾，出門到農田和兄弟們務農，又迷上了騎電單車。考爾表示，就算再被誤認為是男性，也不會為之傷心。現在的她煥然一新，她的經歷更感動了不少網友，「她看起來開心多了」、「很高興見到妳重新振作」、「說實話，我有的嫉妒她那好看又濃密的鬍子」。

據報道，考爾會長出鬍子的症狀是因為患上「多毛症」，因為體內「雄激素（Androgens）」過多，因此患者會在男性毛髮旺盛的區域，如臉、頸、大腿、臀部等出現較多體毛。而在年輕女性患者中，引發多毛症的主要原因，又以多囊性卵巢症（Polycystic Ovary Syndrome）為多見。

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文章授權轉載自《香港01》