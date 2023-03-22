快訊

何博文參選淡水 賴清德扮要角鞏固湧言會與正國會合作

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

人妻婚後長落腮鬍！丈夫嚇到離婚 結局勵志超感動

香港01／ 撰文：夏洛特
現在長滿鬍子的考爾也已經重拾笑容。（@mandeepkaurkhalsa8372/Youtube影片截圖）
現在長滿鬍子的考爾也已經重拾笑容。（@mandeepkaurkhalsa8372/Youtube影片截圖）

「落腮鬍」給人粗獷、男人味的印象，不少男性「遺憾長不出來」，但這樣的鬍子卻長在了印度一名人妻臉上。由於患有「多毛症」（Hirsutism），該人妻於婚後開始長出鬍子，手腳的體毛也變得濃密。她的丈夫無法接受這麼「男子氣概」的妻子，竟與她離婚。人妻一度陷入人生低谷，所幸她調整好心態，擁抱並接納「與眾不同」的自己，又拍影片分享經歷，感動了不少網友。

綜合外媒報導，印度旁遮普邦（Punjab）34歲女子考爾（Mandeep Kaur）於2012年結婚，當時她以為自己遇上了一生所愛。然而婚後數年，考爾的臉容開始有了變化，鬍子從她兩鬢及下巴長出，她的丈夫無法接受這樣的她，於是離她而去。

曾經的考爾面容光潔清秀，在初初結婚時並未出現變化。（@mandeepkaurkhalsa8372/Youtube影片截圖）
曾經的考爾面容光潔清秀，在初初結婚時並未出現變化。（@mandeepkaurkhalsa8372/Youtube影片截圖）

突然被拋棄成為失婚婦人，加上容貌變化，考爾陷入了抑鬱情緒中。直至她尋求了宗教幫助，在信仰支持下，她不再執着於前夫，也終於接受了自己的「大鬍子」，並拒絕再刮去新長出來的鬍子，「我的前夫因為我的鬍子而甩了我，但現在這是我最好的特徵。」

漸漸地，考爾重拾笑容和自信，她樂於打理濃密的「落腮鬍」、戴上頭巾，出門到農田和兄弟們務農，又迷上了騎電單車。考爾表示，就算再被誤認為是男性，也不會為之傷心。現在的她煥然一新，她的經歷更感動了不少網友，「她看起來開心多了」、「很高興見到妳重新振作」、「說實話，我有的嫉妒她那好看又濃密的鬍子」。

據報道，考爾會長出鬍子的症狀是因為患上「多毛症」，因為體內「雄激素（Androgens）」過多，因此患者會在男性毛髮旺盛的區域，如臉、頸、大腿、臀部等出現較多體毛。而在年輕女性患者中，引發多毛症的主要原因，又以多囊性卵巢症（Polycystic Ovary Syndrome）為多見。

延伸閱讀：

極勵志！吸毒致爛面爆瘡　27歲女醒覺戒毒　3年後變超仙氣人妻

解脫！結婚5年育1子　36歲人妻因1事爆發離婚：終感覺活得像個人

文章授權轉載自《香港01》

印度

相關新聞

人妻婚後長落腮鬍！丈夫嚇到離婚 結局勵志超感動

「落腮鬍」給人粗獷、男人味的印象，不少男性「遺憾長不出來」，但這樣的鬍子卻長在了印度一名人妻臉上。由於患有「多毛症」（Hirsutism），該人妻於婚後開始長出鬍子，手腳的體毛也變得濃密。她的丈夫無法接受這麼「男子氣概」的妻子，竟與她離婚。人妻一度陷入人生低谷，所幸她調整好心態，擁抱並接納「與眾不同」的自己，又拍影片分享經歷，感動了不少網友。

最強復仇！女子勾引「殺夫仇人」 成功讓他被逮入獄

這是電影情節嗎？哥倫比亞一名女子為了報復「殺夫仇人」，花了多年時間計劃復仇，最後成功引誘對方交往並將對方繩之以法。

影／想要好身材想瘋！ 他健身狂吃「狗飼料」：豐富蛋白質

國外一名健身網紅為了讓自己快速增加蛋白質，竟然拍片吃「狗食」，讓網友全都看傻。

刺殺男友遭逮 「真人芭比」毫無悔意要求獄中愛愛

國外一名成人網紅因為刺殺男友致死入獄服刑，想不到入獄後竟然毫無悔意，向獄方提出要有「愛愛時段」，讓探監友人「滿足性需求」。

太刺激？寡婦野外狂歡暴斃 男友「持續壞壞」喊冤：不知會死

歡愉至死？肯亞一名寡婦與小男友一時興起，酒後直接找了一處灌木叢「狂歡」，不料，寡婦在過程中死亡，小男友則隨後遭警方逮捕，並供稱自己不知道會在發生性行為的過程中釀成死亡。...

印度火車站月台螢幕突播「3分鐘A片」 乘客全傻眼

尷尬！印度比哈爾邦帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station）19日上午10時月台LED螢幕竟突然播放色情影片，影片播放時間長達約3分鐘，月台上旅客全都不知所措，影片也在推特上瘋傳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦