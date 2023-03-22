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最強復仇！女子勾引「殺夫仇人」 成功讓他被逮入獄
這是電影情節嗎？哥倫比亞一名女子為了報復「殺夫仇人」，花了多年時間計劃復仇，最後成功引誘對方交往並將對方繩之以法。
據ODDITYCENTRAL報導，這名女子的「殺夫仇人」是在當地非常有名的巴里歐斯（Rubén Darío Viloria Barrios）。巴里歐斯在人前塑造虔誠教徒形象，經營正派企業，但私底下卻是走私毒品及槍枝的毒梟，還曾奪取不少人命。
據報，當年巴里歐斯要求手下將女子丈夫毆打致死，但是由於巴里歐斯從未自己親自參與任何犯罪活動，導致警方一直不能將他繩之以法。
女子為了報復巴里歐斯，想出一場「復仇大戲」。她先是滲透進巴里歐斯的生活圈，慢慢接近認識他，接著再引誘讓巴里歐斯愛上她。巴里歐斯對女子的信任與時俱增，開始告訴她許多犯罪細節。
2020年警方便懷疑巴里歐斯與多起犯罪事件有關，不過卻苦無證據將他逮捕，一直到女子出賣巴里歐斯之後，警方才找到足夠證據逮捕他。女子告訴警方，巴里歐斯將到蒙特里亞市與其他犯罪首腦碰面，哥倫比亞的特警組到場埋伏後，果然成功將他制伏。
現在巴里歐斯已經鋃鐺入獄，將面臨數十年的有期徒刑，而女子的復仇計畫也總算大功告成。
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