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影／想要好身材想瘋！ 他健身狂吃「狗飼料」：豐富蛋白質

聯合新聞網／ 綜合報導
亨利為了補充蛋白質和增加點閱率，決定挑戰吃狗飼料。圖擷自TikTok
亨利為了補充蛋白質和增加點閱率，決定挑戰吃狗飼料。圖擷自TikTok

國外一名健身網紅為了讓自己快速增加蛋白質，竟然拍片吃「狗食」，讓網友全都看傻。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，21歲的亨利（Henry Clarisey）吃狗食的影片有多達280萬次點閱率。他在受訪時表示，一開始他是看到另一部TikTok影片說狗飼料有豐富蛋白質，影片中的人要健身狂「千萬別受到誘惑去吃狗食」。

為了增加點閱率，亨利先拍影片告訴網友自己想要挑戰吃狗飼料增加蛋白質，如果影片有15000個讚，那他就會去嘗試。想不到後來這部下戰帖的影片不但獲得250萬個讚，還有2130萬次點閱率，於是亨利只好信守承諾嘗試吃狗食。

為了確認狗飼料到底有多少蛋白質，他還特地去查健身APP，想不到200克的狗飼料竟含有66克蛋白質。不過亨利在受訪時說，狗飼料吃起來就像小石頭，一點都不好吃，而且非常硬，所以很難咀嚼。他表示，就算狗食真的有豐富蛋白質，他也絕對不會再吃了。

根據國民健康署建議，健康成年人每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重1.1公克，因此重70公斤的成年男性需要攝取的蛋白質量為77公克。亨利認為APP上顯示的狗飼料蛋白質應該是誤算，如果真的200克飼料就有那麼多蛋白質，就連健身員也是吃一碗狗飼料就會蛋白質超標。

飼料公司得知網紅挑戰吃狗食以後也做出回應表示，這款飼料是專為寵物設計的，雖然人類吃了對身體無害，但仍不建議人類食用狗食。

TikTok 網紅

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