快訊

恭喜憲哥！吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

北醫院長邱仲峯被爆大搞婚外情 請辭全文曝光：勇於承擔責任

刺殺男友遭逮 「真人芭比」毫無悔意要求獄中愛愛

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特因為不願和男友分開而痛下毒手。圖擷自Instagram
懷特因為不願和男友分開而痛下毒手。圖擷自Instagram

國外一名成人網紅因為刺殺男友致死入獄服刑，想不到入獄後竟然毫無悔意，向獄方提出要有「愛愛時段」，讓探監友人「滿足性需求」。

現年24歲的OnlyFans女模懷特（Abigail White）擁有傲人身材與甜美外型，因此被暱稱為「真人芭比」，不過外型甜美的她卻為了不讓男友離開犯下殺人罪行。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2022年3月25日，懷特與當時的男友李維斯（Bradley Lewis）爆發嚴重口角，兩人先是在酒吧吵得不可開交，回家後李維斯又向懷特提出分手。不過懷特不願意分手，竟拿家中菜刀刺向男友胸口，讓他「再也離不開」。李維斯在送醫後不治身亡，懷特也被送警法辦。

懷特目前在英國格洛斯特郡（Gloucestershire）的HMP伊斯特伍德公園監獄服刑，刑期長達18年。由於要在監獄度過漫長時間，毫無悔意的懷特竟提出要監獄調整規定，讓她能跟探監友人一起過夜。

原來會有這樣的訴求，是因為懷特已經有了新的對象。雖然未表明身分，不過新男友都是在白天探監，兩人會面的過程全程都有獄方人員監督，因此根本不可能在獄中「壞壞」。

她在受訪時告訴媒體，監獄不允許女性囚犯與伴侶一同過夜，但她認為監獄應該要考慮犯人的性需求，允許他們共度春光。

延伸閱讀

學用手機當心！ 女子查看爺爺竟在直播「擦槍」讓人大傻眼

多久洗一次睡衣？ 專家建議看「這件事」來決定

想讓眼睛「更大更放電」 她拔光下睫毛網嚇翻：怎麼保護眼睛

影／網紅用洗碗機洗「馬桶座」 網友看了全暴動：有夠噁

相關新聞

太刺激？寡婦野外狂歡暴斃 男友「持續壞壞」喊冤：不知會死

歡愉至死？肯亞一名寡婦與小男友一時興起，酒後直接找了一處灌木叢「狂歡」，不料，寡婦在過程中死亡，小男友則隨後遭警方逮捕，並供稱自己不知道會在發生性行為的過程中釀成死亡。...

刺殺男友遭逮 「真人芭比」毫無悔意要求獄中愛愛

國外一名成人網紅因為刺殺男友致死入獄服刑，想不到入獄後竟然毫無悔意，向獄方提出要有「愛愛時段」，讓探監友人「滿足性需求」。

印度火車站月台螢幕突播「3分鐘A片」 乘客全傻眼

尷尬！印度比哈爾邦帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station）19日上午10時月台LED螢幕竟突然播放色情影片，影片播放時間長達約3分鐘，月台上旅客全都不知所措，影片也在推特上瘋傳。

瑞典青少年免汽車駕照可開車上路 但限速30公里

瑞典15歲少女克利斯提安森因太年輕拿不到汽車駕照，但她已開著時尚的BMW汽車在各地漫遊，因為青少年在這裡可以駕駛任何改裝...

歷史悠久！英國男子裝修廚房竟發現「400年前絕美壁畫」

英國約克（York）一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。

傑尼斯男偶像被問「知道韓文嗎？」中文答北京烤鴨 韓媒炸鍋狠批：誰呀

傑尼斯旗下組合「King & Prince」當中的人氣男星平野紫耀，日前赴首爾街頭拍攝節目，沒想到初次到訪南韓卻因發言惹怒韓網...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦