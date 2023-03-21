刺殺男友遭逮 「真人芭比」毫無悔意要求獄中愛愛

國外一名成人網紅因為刺殺男友致死入獄服刑，想不到入獄後竟然毫無悔意，向獄方提出要有「愛愛時段」，讓探監友人「滿足性需求」。

現年24歲的OnlyFans女模懷特（Abigail White）擁有傲人身材與甜美外型，因此被暱稱為「真人芭比」，不過外型甜美的她卻為了不讓男友離開犯下殺人罪行。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2022年3月25日，懷特與當時的男友李維斯（Bradley Lewis）爆發嚴重口角，兩人先是在酒吧吵得不可開交，回家後李維斯又向懷特提出分手。不過懷特不願意分手，竟拿家中菜刀刺向男友胸口，讓他「再也離不開」。李維斯在送醫後不治身亡，懷特也被送警法辦。

懷特目前在英國格洛斯特郡（Gloucestershire）的HMP伊斯特伍德公園監獄服刑，刑期長達18年。由於要在監獄度過漫長時間，毫無悔意的懷特竟提出要監獄調整規定，讓她能跟探監友人一起過夜。

原來會有這樣的訴求，是因為懷特已經有了新的對象。雖然未表明身分，不過新男友都是在白天探監，兩人會面的過程全程都有獄方人員監督，因此根本不可能在獄中「壞壞」。

她在受訪時告訴媒體，監獄不允許女性囚犯與伴侶一同過夜，但她認為監獄應該要考慮犯人的性需求，允許他們共度春光。