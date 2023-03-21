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太刺激？寡婦野外狂歡暴斃 男友「持續壞壞」喊冤：不知會死
歡愉至死？肯亞一名寡婦與小男友一時興起，酒後直接找了一處灌木叢「狂歡」，不料，寡婦在過程中死亡，小男友隨後則遭警方逮捕，並供稱自己不知道會在發生性行為的過程中釀成死亡。
綜合《The Star》等外媒報導，一名肯亞的37歲男子因涉嫌與一名48歲寡婦發生性行為導致她死亡，而被警方逮捕。報導指出，嫌犯先是與寡婦到酒吧喝酒，傍晚時分，兩人騎車到寡婦家附近的村莊，並找了一處灌木叢就地激戰，沒想到寡婦卻在過程中暴斃。據報導，該名寡婦在丈夫死後繼承了遺產，嫌犯則依當地傳統，會是寡婦的繼承人。
根據警方提供的消息，嫌犯將寡婦的屍體移到一處農莊，並用沙子埋住，屍體沒有任何外傷。嫌犯被捕後，則承認他們直到最後都在交媾，並稱自己並不知道會在發生性行為的過程中釀成死亡。
對於該起意外，警方表示，過去就已示警酒後發生性行為應特別注意身體狀況，該名嫌犯目前則仍在接受審訊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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