傑尼斯男偶像被問「知道韓文嗎？」中文答北京烤鴨 韓媒炸鍋狠批：誰呀

傑尼斯旗下組合「King & Prince」當中的人氣男星平野紫耀，日前赴首爾街頭拍攝節目，沒想到初次到訪南韓卻因發言惹怒韓網，韓媒更甚以「平野紫耀誰呀？無視南韓的日本國民偶像」為題報導。

據韓媒報導，節目中製作組詢問幾個和南韓有關的問題。當平野紫耀被問及「有知道的韓文嗎？」，他卻無厘頭地以中文回答「謝謝」、「北京烤鴨」、「我愛你」；而被問到「南韓的首都是哪裡？」，平野紫耀竟回應南韓姓氏「朴」（パク），此外，更驚嘆「意外的有座高樓呢」。

其中，最受韓媒非議的是，平野紫耀將此次的南韓行，以「來日（내일）」而非「來韓（내한）」表示。據悉，此說法的差異，背後有著將南韓視為日本殖民地的「殖民主義」觀點，因此讓韓網炸鍋，強烈批評這樣的行徑在無視南韓人。

消息傳開後，南韓網友也迅速竄改平野紫耀的維基百科。由於平野紫耀去年才投下將退出傑尼斯的震撼彈，也將於今年5月23日離開所屬組合「King & Prince」，先前還一度有將加入BTS所屬經紀公司「HYBE」重新出道的傳聞，經過這次的事件，韓網則呼籲HYBE絕對不要招聘平野紫耀入社。