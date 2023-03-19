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1秒影片瘋傳！日本街頭男女當眾「緊抱狂擺動」 民眾起哄大笑

香港01／ 田中貴
日本一對男女站在行人路較高處位置，繼而做出「女前男後」的姿勢，但2人下半身並非赤裸，所以無法確定他們是否真的在眾人面前交歡。（Twitter「大学生のきしょいストーリー」影片截圖」 ）
日本一對男女站在行人路較高處位置，繼而做出「女前男後」的姿勢，但2人下半身並非赤裸，所以無法確定他們是否真的在眾人面前交歡。（Twitter「大学生のきしょいストーリー」影片截圖」 ）

日本近日瘋傳疑似「活春宮」影片，只見一對男女在人來人往的街道上，站到高處當眾做出女前男後的快速擺郁下身的性交動作，惹來旁邊有大批「觀眾」起哄，有人更拿起手機拍照拍片，現場更傳出笑聲。其中1秒片段被上載至Twitter等網上討論區，引起網友熱議。

Twitter帳戶「大学生のきしょいストーリー」本月14日上載片長約1秒的影片，片中可見，1名金髮戴口罩男子和1名紅髮女子同站到行人路較高處位置，現場街道有許多行人，但男女卻以「女前男後」的姿勢做出性交的擺動下身動作，紅髮女子一度嘗試用手遮住臉部，未知是否故作害羞。由於2人下半身並非赤裸，所以無法確定他們是否真的在眾人面前交歡，抑或純粹做出相關吸睛動作，但他們的不雅行為足以吸引圍觀群眾叫囂起鬨，片中更傳出笑聲。

據稱，該段影片是轉載自日本成人討論區，無法確定事發地點和時間，但有網友指出，事發地點位於東京新宿以成人夜生活聞名的歌舞伎町，影片引來不少網友熱烈討論，笑言「果然是東京熱」。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 東京

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