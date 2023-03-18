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機上大媽不用耳機大聲播劇 反指責乘客機上沒戴口罩

香港01／ 文・田中貴
「飛機阿姨」聲稱平板電腦沒有耳機插孔，但就用平板電腦觀看音樂劇。Reddit討論區影片截圖
「飛機阿姨」聲稱平板電腦沒有耳機插孔，但就用平板電腦觀看音樂劇。Reddit討論區影片截圖

當年「巴士阿叔」陳乙東因大聲「聽電話」被青少年勸喻降低聲量，繼而用「我有壓力、你有壓力」、「未解決」等金句怒罵對方，最終一夜成名。外國最近都有一名「飛機阿姨」聲稱平板電腦沒有耳機插孔，在機上以平板電腦大聲播放音樂劇，「連累」全機人陪她一起欣賞。

同機另一名女乘客看不過眼，直言不想聽到音樂劇，但「飛機阿姨」勸不聽，又突然轉換話題，指責女乘客在飛機上沒有戴口罩。PO文引來不少網友討論，紛紛提出各項反擊建議，輕則要求空姐勸喻對方，重則直接向「飛機阿姨」劇透，甚至跟隨音樂劇一起高歌，務求令「飛機阿姨」知難而退。

樓主在Reddit討論區發文講述乘搭飛機的不快經歷，PO文沒有交代航班資料，包括日期、時間和目的地，僅上載一段約22秒的短片，並用文字交代指，事發時旁邊一位女士正在觀看一部音樂劇，但沒有戴上耳機。

由於女士大聲播放音樂劇，令全機人被迫一起欣賞，有女乘客忍無可忍，要求「飛機阿姨」使用耳機，但對方卻聲稱其平板電腦沒有耳機插孔，無視女子要求繼續觀看。女乘客直接表明不想聽到音樂劇，「飛機阿姨」就突然轉換話題，指責對方戴口罩的問題，惟樓主強調事發時乘客可以自行決定是否帶口罩。「巴士阿叔」陳乙東因大聲「傾電話」而被青少年勸喻降低聲量，繼而用「我有壓力、你有壓力」、「未解決」等金句怒罵對方，最終一夜成名。

樓主沒有交代事件結果，不過帖文引來其他網民同感不滿，紛紛批評「飛機阿姨」行為自私，先後提出各項反擊建議，最低限度是要求空姐勸喻對方停止播放，有人則提議播放同一套音樂劇，但將影片提前15秒，再向「飛機阿姨」講述劇情，變相劇透，令她無法繼續觀看下去。有網友甚至建議應該用難聽聲線，跟隨音樂劇一起高歌，破壞「飛機阿姨」想聽悅耳音樂的興致。

更有人提出播放色情影片反擊，以呻吟聲大戰音樂劇，但有網民認為不但有機會違法，而且比音樂劇更具殺傷力，影響心智未成熟的同機小朋友。

延伸閱讀：

新抱求街坊向保安投訴奶奶太嘈-通宵打牌bb瞓唔到-網民-開佢波

小學生嫌學校午餐難食遭老師投訴浪費食物-港媽同情-有人即場嘔

文章授權轉載自《香港01》

音樂劇 口罩 空姐 巴士

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