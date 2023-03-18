想讓眼睛「更大更放電」 她拔光下睫毛網嚇翻：怎麼保護眼睛

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聯合新聞網／ 綜合報導
梅德絲因為想要讓眼睛看起來更亮眼，竟然用剪刀把下睫毛剪掉。圖擷自TikTok
梅德絲因為想要讓眼睛看起來更亮眼，竟然用剪刀把下睫毛剪掉。圖擷自TikTok

國外一名網紅為了想讓眼睛看起來再大一點，竟然把自己的下睫毛全都修掉，讓網友看了全都嚇壞。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名TikTok網紅梅德絲（Carrie Madders）日前在自己的頻道上分享自己讓眼睛更亮眼的秘方，但卻招來不少網友批評。

梅德絲在影片中拿小剪刀修剪掉下眼瞼的睫毛，而且這還不是她第一次這麼做。梅德絲從高中就開始修剪睫毛，因為她覺得下睫毛很麻煩，而且下睫毛讓她眼睛「打不開」，還會讓眼睛有「不必要的陰影」。

驚人的做法引發不少網友批評，有人建議梅德絲不該剪睫毛，因為睫毛可以保護眼睛。另一個網友則是嚇到說應該要把這種行為列為「非法行為」。雖然遭到網友猛烈抨擊，但梅德絲強調自己從高中就開始這麼做，卻從來沒有因此受傷、感染或是有生長異常。

睫毛平均壽命約為3到5個月，通常脫落以後還可以正常生長。睫毛脫落以後大概一週就能長出1到2毫米，只要花八至十週時間就能長到原本的長度。不過如果像梅德絲一樣把睫毛剪掉，睫毛可能會無法敵擋髒污、異物或汗水，不能保護眼睛。

網紅 TikTok

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