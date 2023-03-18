男友沒自信嫌自己醜 她幫忙下載交友軟體反弄巧成拙
國外一名女子因為看男友常常沒有自信不開心，決定替他辦一個Tinder帳號來增加他的自信心。沒想到辦了交友軟體的帳號以後，男友開始跟女網友聊天約會，最後兩人只能分手收場。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Reddit上發文，文中提到自己跟男友交往多年，但這幾年男友都很沒自信。男友總說如果滿分10分，自己的長相只有5分，就連女子不斷誇獎男友的長相都不能說服男友。
為了幫男友提振自信心，女子決定幫他辦一個Tinder帳號，讓他知道自己其實是很有吸引力的。果然帳號設立不久後，就有許多女網友跟男友配對成功，男友的自信心大幅提升，不停跟女子道謝。
某天女子一時興起查看男友手機，卻發現男友不只跟其他女網友配對成功，還跟不少網友私訊聊天，甚至約了要見面。最後兩人不歡而散分手，分手後女子上Tinder看還發現男友依然很活躍，讓她超級傷心。
不少網友看到女子貼文後紛紛留言鼓勵女子，認為如果是因為這樣看清對方分手，那對女子來說也算是好事一樁。另一名網友則開玩笑要女子當Tinder顧問，幫不知道怎麼配對的男網友配對。
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