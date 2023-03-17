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學用手機當心！ 女子查看爺爺竟在直播「擦槍」讓人大傻眼
國外一名女子近期向節目投稿，分享自己爺爺學用手機的尷尬經歷，就連主持人讀到這段經歷都連連說「No！」因為過程真的太尷尬啦！
據LAD BIBLE報導，一名女聽眾投稿到Podcast節目，分享了這則故事。女聽眾說，她某次在外面跟自己喜歡的男生約會，這時看到臉書跳提醒顯示「爺爺正在直播中」，出於好奇便點進去看，沒想到打開竟然是爺爺用手握著生殖器的全螢幕畫面，讓女子瞬間石化。
更糟糕的是，一開始畫面只有他用手握著那話兒「擦槍」，但爺爺卻移動手機讓臉都露了出來。不僅如此，女子喜歡的男生偏偏在這時候湊過來問女生在看什麼，更是讓現場氣氛尷尬到了極點。
女聽眾說自己當下只能選擇告訴爸媽並趕緊回家，到家時還看到爸媽正在狂打電話，希望能聯繫上爺爺讓他趕快下線。最後在爸媽的努力和線上教導下，爺爺才終於中斷直播，也成功從臉書上刪除剛剛的直播影片。
雖然長輩在使用電子產品時可能會鬧笑話，但智慧型手機等產品可能是長輩與外界聯繫的重要工具。今年初《美國老年病學會期刊》（Journal of the American Geriatrics Society）一份研究就指出，社會孤立（social isolation）是造成年長者失智的重要因素之一，藉由使用智慧型手機等電子產品與他人連結，便能有效降低社會孤立的影響。
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