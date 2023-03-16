進門行竊被門夾住 超衰竊賊「卡門」5小時被逮

這也太巧了吧？印尼一名竊賊日前潛入民宅行竊，不料在離開時一根木棍掉下來卡在門縫中，導致他就這樣不偏不倚地卡在門中間無法逃脫，屋主起床一看後趕緊報警將他逮捕。

據《雅加達椰子網》（Coconuts Jakarta）報導，3月9日凌晨北蘇門答臘發生一起離奇的竊盜案件。30歲的男子在凌晨時潛入民宅行竊，他先偷完第一間民宅之後，又跑到第二間民宅偷竊。男子為了回頭拿第一間民宅的贓物，先是用木棍卡住第二家民宅的大門，偷完後準備鑽出去時，木棍卻剛好就這樣掉了下來。

當時正好在門縫的男子雖然試圖扭動身體鑽出去，不過由於鐵門重達10公斤，加上木棍卡住的角度太剛好，男子根本就動彈不得，卡在原地長達5小時。屋主早上醒來發現竊賊卡在家門嚇了一大跳，趕緊報警請警方到場處理。

警方到場後推開門並將男子逮捕，不過由於男子身上帶著被門夾到的傷勢，警方還得先將他送醫治療後，才能將他送進監獄。