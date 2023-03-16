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結婚6年妻子竟是親妹妹 男子發現事實超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為想捐腎給妻子而做HLA（人類白血球抗原）檢測，沒想到卻發現妻子是自己的親妹妹。示意圖／ingimage
男子因為想捐腎給妻子而做HLA（人類白血球抗原）檢測，沒想到卻發現妻子是自己的親妹妹。示意圖／ingimage

國外一名男子因為妻子生病，想檢驗看看自己是否能當器官捐贈者，沒想到卻意外發現妻子是自己失散多年的妹妹，讓他超級崩潰。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名男網友在論壇Reddit上發文，文中提到自己跟妻子結婚六年，現在有兩個小孩。妻子生完孩子沒多久就生了重病，需要進行腎臟移植術，但兩人問遍所有的親戚都找不到適合的器官捐贈者。

走投無路的男子為了救回妻子，決定自己去檢驗看看是否能當器官捐贈者，當時醫生請他做HLA（人類白血球抗原）檢測，他沒有多想就同意了。HLA是人類主要組織相容性複合體，與人類的免疫系統功能有關。檢測HLA是要確認患者能否對捐贈者的移植細胞產生反應，但這項檢測也常被用來做親子鑑定。

做完HLA後男子發現自己跟妻子的匹配度異常的高，是同對父母生下的匹配度為50%，兄弟姊妹的匹配度為0-100%，這才得知妻子是他的親妹妹。

男子說他是在八年前認識妻子，兩人就像一般情侶一樣交換電話、談戀愛、步入禮堂，沒想到妻子竟然會是自己的妹妹。他提到，因為他出生後兩分鐘就被現在的爸媽收養，所以他一直以來都不知道自己不是親生的。

不少網友留言鼓勵男子，有些網友認為既然都生了兩個孩子，文中看起來孩子也沒有什麼問題，不如就繼續照常經營家庭。另一名網友也說，既然家庭已經這麼長時間都正常運作，實在沒必要做出任何改變。還有一名網友表示，就把腎臟捐給妹妹，繼續做好爸媽的角色就好。

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